Pēc Jauns.lv ziņojuma Vatikāna oficiālais medijs izmaina savu publikāciju
Vatikāna oficiālais medijs "Vatican News" veicis izmaiņas publikācijā par Latvijas delegācijas vizīti, pēc tam kad Jauns.lv vakar norādīja uz neveiklu kļūdu attēlu izvēlē.
Kā jau ziņots, sākotnēji "Vatican News" raksta titulbildē Evikas Siliņas vietā tika ievietota fotogrāfija, kurā pāvests Leons XIV rokas spiež ar Latvijas pilnvaroto vēstnieci Vatikānā Elitu Kuzmu. Attēla aprakstā gan bija norādīts ministru prezidentes vārds, kas radīja acīmredzamu neprecizitāti.
Publikācijas virsraksts vēstīja, ka pāvests, tiekoties ar Latvijas svētceļniekiem, sniedz padomus izaicinošajos laikos. Taču galvenā bilde šo tikšanos attēloja pavisam citā kontekstā. Lai gan Siliņas un Kuzmas tērpi vizītes laikā bijuši ļoti līdzīgi, kļūda ātri izcēlās, jo raksta turpinājumā jau bija ievietots pareizais ministru prezidentes attēls.
Šodien Jauns.lv novēroja, ka "Vatican News" publikācijā veikti labojumi — problemātiskā titulbilde ir nomainīta. Tagad raksta sākumā redzama kopbilde, kurā pāvests Leons XIV pozē kopā ar svētceļnieku grupu no Latvijas un citiem viesiem, kas vizītes laikā apmeklēja Vatikānu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Siliņa pirmdien Vatikānā darba vizītē privātā audiencē tikusies ar katoļu pāvestu Leonu XIV, pārrunājot drošības situāciju Eiropā, atbalstu Ukrainai, Svētā Krēsla lomu nelikumīgi deportēto ukraiņu bērnu atgūšanas procesā, kā arī Latvijas un Svētā Krēsla attiecības.