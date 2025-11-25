Vatikānā viesojas arī prāvests Andrejs Mediņš un Skaistkalnes draudzes jauktais koris
Romu šajās dienās apmeklē vairāk nekā 200 svētceļnieku no Latvijas, tostarp arī Skaistkalnes katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš kopā ar Skaistkalnes draudzes jaukto kori.
Pirmdien, 24. novembrī, Latvijas svētceļnieki ienāca caur Svētā Pētera bazilikas durvīm un piedalījās Svētajā Misē pie Svētā Pētera katedras altāra latviešu valodā, ziņo “Vatican News”. Vienā no kristietības nozīmīgākajām svētvietām latviski celebrēts dievkalpojums daudziem bija īpašs brīdis un piederības apliecinājums.
Dievkalpojumu vadīja Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs kopā ar Latvijas katoļu priesteriem, vienojoties kalpošanā pie apustuļa Pētera katedras altāra un uzsverot saikni ar Vispārējo Baznīcu. Pēc Mises svētceļnieki devās uz tikšanos ar pāvestu Vatikāna pils Klemensa zālē, kur tradicionālajām audiencēm vēsturiskās gleznas un freskas piešķir īpašu svinīgumu.
“Miers lai ir ar jums!” ar šiem Kristus vārdiem, kas šodien īpaši skan, Leons XIV pēc krusta zīmes uzrunāja klātesošos. Viņš atgādināja par 100 gadiem kopš pirmā oficiālā latviešu svētceļojuma uz Romu, uzslavējot tradīcijas turpinājumu un ticības senču ceļa ieturēšanu, stiprinot garīgo saikni ar apustuļu pilsētu arī mūsdienu izaicinājumos.
“Vēlos izteikt pateicību par jūsu klātbūtni šeit, šajā rītā, jo Roma vienmēr ir bijusi mājas visiem kristiešiem,” sacīja pāvests. Viņš atgādināja, ka apustuļi Pēteris un Pāvils šeit apliecināja Evaņģēliju līdz mocekļu nāvei. Leons XIV novēlēja svētceļniekiem iedvesmoties no viņiem un citiem svētajiem, kuru liecība mūžīgajā pilsētā rāda: cerība nepieviļ arī nedrošības un izaicinājumu laikā, aicinot mācīties izturību, paļāvību un uzticību Dieva providencei.