Pensijā dosies VSAA ilggadējā direktore Šmitiņa
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore Inese Šmitiņa nākamgad dosies pensijā, tāpēc valdība šodien pieņēma lēmumu par viņas atbrīvošanu no šī amata.
Darba attiecības ar Šmitiņu oficiāli tiks noslēgtas nākamā gada 5. janvārī.
Šmitiņa iestādi vadījusi kopš 2004. gada janvāra. Amata pilnvaru termiņš viņai vairākkārt pagarināts. Ar LM 2020. gada 15. jūnija lēmumu viņai pagarināts pilnvaru termiņš līdz šī gada 30. decembrim, savukārt ar 2025. gada 12. jūnija lēmumu - līdz pensijas vecuma sasniegšanai 2026. gada 5. janvārī.
Pašlaik notiek konkurss uz VSAA direktora amatu, kura otrajai kārtai konkursa komisija lēmusi virzīt trīs no 15 pretendentiem, kuri bija pieteikuši savu kandidatūru, informēja Valsts kanceleja.
Konkursa otrajā kārtā pretendenti komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un prezentēs savu redzējumu par VSAA attīstības virzieniem nākamajiem pieciem gadiem, iekļaujot prioritātes un stratēģiskos mērķus.
Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks vērtētas pretendentu vadības kompetences - stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti labklājības ministram. VSAA direktoru pēc pretendenta kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā amatā ieceļ labklājības ministrs.
VSAA nākamajam vadītājam tiek solīta mēnešalga 5300 līdz 5600 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.