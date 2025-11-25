112
Šodien 14:05
VIDEO: policisti Vecrīgā nepilnas minūtes laikā aiztur jaunieti ar šaujamieroci
19. novembrī plkst. 2.52 Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki Rīgas pilsētas videonovērošanas kamerās ievēroja trīs jauniešus, starp kuriem bija izcēlies konflikts. Tā laikā viens no iesaistītajiem no jakas kabatas izvilka un gaisā izšāva ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu.
Informācija nekavējoties tika nodota tuvākai pašvaldības policijas ekipāžai, kas jau pēc nepilnas minūtes ieradās notikuma vietā un aizturēja jaunieti ar ieroci. Persona paskaidroja, ka ieroci esot izmantojis pašaizsardzības nolūkos, jo viņam ar draugu esot izveidojies konflikts ar citu jaunieti.
Uzreiz pēc tam uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu adresē turpmāko procesuālo darbību veikšanai.