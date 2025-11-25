Jelgavā notiks Latvijas čempionāts dambretē jauniešu komandām
13. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā notiks Latvijas jauniešu komandu čempionāts 64 lauciņu dambretē, kurā komandas sacentīsies četrās vecuma grupās, ziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.
Dalībnieki startēs četrās vecuma grupās: U-8 grupa – “Jaunās cerības” (2017. gadā dzimušie un jaunāki), U-10 grupa – “Cerības” (2015. gadā dzimušie un jaunāki), U-13 grupa – “Mini kadeti” (2012. gadā dzimušie un jaunāki), U-16 grupa – “Kadeti” (2009. gadā dzimušie un jaunāki).
Sacensībās var piedalīties šādas komandas: pašvaldības (izņemot Rīgas pilsētu) komanda, kuras visi dalībnieki ir attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji, sporta skolas komanda, kuras visi dalībnieki ir attiecīgās sporta skolas audzēkņi, viena trenera audzēkņu komanda. Komandā var pieteikt trīs vai četrus dalībniekus.
Dalība jāpiesaka līdz 9. decembra pulksten 22.00, pieteikumu nosūtot uz e-pastu raivis.paegle@inbox.lv.
Sacensības 13. decembrī sāksies pulksten 11.00 (no pulksten 10.00 – dalībnieku reģistrācija), noslēgsies provizoriski pulksten 18.00. Čempionātu var apmeklēt arī skatītāji – būs īpaši nodalīta zona skatītājiem, lai tas netraucētu spēlētājiem. Ieeja – bez maksas.
Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar Jelgavas 4. vidusskolu.