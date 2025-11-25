“Treilerī ir dzīvs dzīvnieks, nevis kociņi piekabē!” Zirgu īpašnieki vēršas pie kravas auto vadītājiem
Latvijas zirgu īpašnieki sociālajos tīklos vērsušies pie kravas automašīnu vadītājiem ar aicinājumu uz lielāku uzmanību uz ceļa, īpaši ziemas sezonā, kad pārvietošanos ar zirgu treileriem padara vēl riskantāku. Kā norāda zirgu stallis “Maligates”, pēdējās dienās ceļu satiksmē bieži nākas saskarties ar bīstamām situācijām, ko rada smagās tehnikas vadītāji.
Zirgu īpašnieki uzsver — treilerī atrodas dzīvs un jūtīgs dzīvnieks, kurš reaģē uz katru trokšņa vai kustības izmaiņu. “Tas nav "vienkārši pārvadāt kociņus piekabē". Treilerī ir zirgs – jūtīgs, dzīvs, reaģējošs,” raksta “Maligates”.
Saskaņā ar viņu novērojumiem kravas auto bieži pietuvojas treileriem pārāk tuvu, veic straujus manevrus un mēdz apdzīt vietās, kur to darīt nav droši. Ziemas apstākļos šādas situācijas kļūst īpaši bīstamas — treilers nevar nobremzēt tik strauji kā vieglā automašīna, bet negaidīti manevri var radīt risku gan zirgam, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
Zirgs treilerī nejūtas kā pasažieris — viņš dzird, jūt un pārdzīvo visu, kas notiek uz ceļa.
Kad dzīvnieks nobīstas un sāk kustēties, treileris sāk šūpoties, un vadītājam kļūst daudz grūtāk noturēt automašīnu, kas var beigties ar smagām sekām. Īpaši riskanti tas ir tumsā.
Zirgu īpašnieki aicina visus autovadītājus ievērot dažus vienkāršus, bet būtiskus noteikumus:
-
Nepieļaut pārāk tuvu sekošanu zirgu treileriem.
-
Neveikt apdzīšanu riskantās vietās.
-
Pārliecināties, ka ceļš ir pilnīgi brīvs, pirms apdzīt.
-
Atcerēties, ka treilerī ir dzīvs dzīvnieks, kas uzticas cilvēkam.
“Paldies ikvienam saprotošajam vadītājam. Kopā varam padarīt ceļus drošākus visiem!” raksta “Maligates”.