Skolās plāno ieviest kompleksu fizisko aktivitāšu programmu 1.-4. klašu skolēniem
Latvijas izglītības iestādēs plānots īstenot aktivitāšu kompleksu, lai veicinātu 1.-4. klašu skolēnu, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, fizisko aktivitāšu paradumus, liecina Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) iesniegtā prezentācija izskatīšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijā.
Iniciatīvas pamatā būšot daudzkomponentu pieeja, kas ietver individuālo, sociālo un vides faktoru analīzi, kā arī veselības uzvedības maiņas modeli.
Programma ietver vairākas aktivitātes - rīta rosmi, dinamiskās pauzes, aktīvos starpbrīžus un pagarinātās grupas, pielāgojot tās katras izglītības iestādes iespējām. Nodarbības paredzētas kā mērenas līdz augstas intensitātes, kas attīsta izturību, spēku, koordināciju un līdzsvaru, veicinot sadarbību un motivāciju regulāri piedalīties.
Aktivitātes tiek plānotas gan telpās, gan ārā, izmantojot skolās jau pieejamo infrastruktūru, aprīkojumu un pašvaldību resursus, piemēram, rotaļu laukumus, āra trenažierus, veloceliņus un pastaigu takas.
Kompleksā plānota arī izglītības iestāžu izvērtēšana, individualizētu fizisko aktivitāšu politiku izstrāde, vides marķēšana, mācību plānu sagatavošana un darbinieku apmācība. Tāpat tiks izstrādāti video materiāli dinamiskajām pauzēm, rīkoti konkursi un citi notikumi, lai veicinātu kustību prieku un skolēnu iesaisti.
Pirms un pēc tās īstenošanas plānots izvērtēt programmas ietekmi, analizējot skolēnu fiziskās spējas, paradumus, attieksmi pret aktivitātēm un vispārējo labbūtību, kā arī saņemot atsauksmes no pedagogu un vecāku puses.
Programmā varētu tikt iesaistīti vismaz 1100 pirmklasnieku no aptuveni 65 klasēm, tomēr faktiskais skolēnu skaits varētu pieaugt atkarībā no skolu lieluma. Šis skaits tiks precizēts pēc tirgus priekšizpētes, norādīts prezentācijā.
Programmas ieviešanā piedalīsies katras skolas izveidota komanda, kurā būs arī vadības pārstāvis. Komandas saņems atalgojumu, metodisku atbalstu un ekspertu konsultācijas, bet konkrētais pienākumu sadalījums tiks noteikts, ņemot vērā katras skolas resursus.
Komplekso fizisko aktivitāšu programmu skolās iecerēts īstenot līdz 2028. gada 31. decembrim Eiropas Sociālā fonda "Plus" līdzfinansētā projekta laikā. Maksimālais finansējums tiek lēsts līdz 726 000 eiro, galējā summa tiks precizēta pēc tirgus priekšizpētes un iepirkuma procedūrām, norāda SPKC. Šobrīd norisinās sadarbības līguma grozīšana starp SPKC un Veselības ministriju (VM), kā arī tiek veidota iepirkumu komisija.
Saeimas Sporta apakškomisija šodien spriedīs par fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumiem VM projektos, tostarp mērķgrupām, aktivitāšu saturu un piešķirto finansējumu.