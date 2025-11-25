Apledojums šorīt apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijā
Šorīt apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 60 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī Daugavpils apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Ogres, Aizkraukles, Madonas un Smiltenes apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.