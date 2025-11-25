Apledojums šorīt apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijā
foto: LETA
Šorīt daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo.
Sabiedrība

Apledojums šorīt apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Šorīt apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Apledojums šorīt apgrūtina braukšanu daudzviet Lat...

Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 60 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī Daugavpils apvedceļa (A15).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Ogres, Aizkraukles, Madonas un Smiltenes apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Tēmas

Laika ziņasDaugavpilsRēzekneVentspilsLatvijas valsts ceļiLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa