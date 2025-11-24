Armands Krauze: Koalīcija varbūt turpinās pastāvēt, bet varbūt arī nē
Pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas koalīcija varbūt turpinās pastāvēt, bet varbūt arī nē, debatēs Latvijas Televīzijā pirmdien izteicās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Krauze uzskata, ka politiskajiem spēkiem būšot jārunā par turpmāko sadarbību, un sarunas var arī nebeigties ar vienotu risinājumu.
"Progresīvo" valdes loceklis, satiksmes ministrs Atis Švinka uzsvēra, ka "Progresīvie" piekrituši turpināt darbu koalīcijā, ņemot vērā drošības situāciju un nepieciešamību pieņemt budžetu.
Švinka pauda, ka frakcija kā mazākais koalīcijas partneris patlaban uzskata savu balsi par būtisku, lai novērstu "90. gadu stilā veidotu lietu virzīšanu" un noturētu Eiropas vērtību kursu.
Krauze akcentēja, ka budžets tiks pieņemts, taču pēc tam sekos sarunas par koalīcijas tālāko darbu. Viņš uzsvēra, ka koalīcijas stabilitāti noteiks spēja vienoties par ekonomikas un tautsaimniecības attīstību, kā arī "rūpes par iedzīvotājiem".
Kā ziņots, kopš ZZS jautājumā par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas pieslējās opozīcijai, ir sākusies izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis. Turklāt kopš konvencijas jautājuma koalīcijas partneri ir apmainījušies ar arvien jauniem pārmetumiem viens otram.