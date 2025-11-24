Edgars Rinkēvičs: mācību olimpiāžu dalībnieki un laureāti dod pārliecību par valsts nākotni
Mācību olimpiāžu dalībnieki un laureāti dod pārliecību par valsts nākotni, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirmdien Rīgas pilī sveica un uzrunāja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un Ata Kronvalda balvas saņēmējus.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītājs Dāvis Doršs, Rinkēvičs atzīmējis, ka pilī reti pulcējas tik daudz gudru un talantīgu cilvēku. Viņš sveica fiziķus, ķīmiķus, matemātiķus, informātiķus, biologus, ģeogrāfus, astronomus un filozofus, norādot, ka tie ir olimpiāžu dalībnieki un laureāti, kuri ar saviem sasniegumiem dod pārliecību par valsts un sabiedrības nākotni.
Rinkēvičs pateicās jauniešiem par darbu un spēju pārvarēt stresu, kā arī skolotājiem un vecākiem par atbalstu, motivāciju un pašaizliedzību. Viņš norādīja, ka daļa laureātu jau studē Latvijā vai ārvalstīs, un aicināja jauniešus pēc studijām palikt Latvijā vai atgriezties, jo viņi ir vajadzīgi valstij.
Uzrunā Valsts prezidents atzīmēja, ka tehnoloģiju un mākslīgā intelekta laikmetā ir būtiski saglabāt strukturētu domāšanu un radošumu. Viņš pauda prieku, ka daudzi olimpiāžu uzvarētāji nāk no skolām, kas iekļuvušas Ata Kronvalda reitingā, uzsverot skolu, pedagogu un atbalsta personāla nozīmi jauniešu sasniegumos.
Rinkēvičs pateicās pedagogiem un skolām, kas šogad saņēmušas Lielās un Mazās pūces un citas atzinības, uzsverot, ka panākumi ir skolēnu, skolotāju, vecāku, ģimeņu un pašvaldību kopdarbs.
Prezidents novēlēja laureātiem svinēt šos sasniegumus un domāt par nākamajiem soļiem un uzvarām. Prezidents noslēdza uzrunu, pateicoties jauniešiem par prātu, stāju un sirdi, akcentējot, viņi Latvijai ir vajadzīgi vairāk nekā jebkad.
Jau rakstīts, ka Latvijas skolēni uzrādījuši augstus sasniegumus pasaules astronomijas un astrofizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, filozofijas, fizikas, ķīmijas, informātikas un matemātikas olimpiādēs.
Septiņi skolēni šogad izcīnījuši otro vietu, deviņi skolēni - trešās vietas, savukārt vēl seši ieguvuši atzinības. Divi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventi katrs guvuši panākumus vismaz divās starptautiskajās mācību olimpiādēs.
Naudas balvas šogad paredzēts piešķirt 20 skolēniem, kopumā izmaksājot 24 185 eiro, bet viņu pedagogiem - 13 180 eiro.
Savukārt Ata Kronvalda balvas laureāti šogad ir Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija matemātikas skolotājs Artūrs Ļevikins, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Guna Taube, Druvas vidusskolas informātikas skolotājs Normunds Svētiņš un Liepājas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājs Felikss Rekovičs.