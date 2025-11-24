Klajā laists Ešenvalda saksofonmūzikas albums
Nupat klajā laists Ērika Ešenvalda saksofonmūzikas albums "Gratitude", ko neatkarīgās izdevniecības “Prima Classic” paspārnē ieskaņojis saksofonists Oskars Petrauskis.
Albuma ierakstā piedalījušies vairāki latviešu mūziķi – ērģelniece Liene Andreta Kalnciema, dziedātāja Marina Rebeka un arī Liepājas Simfoniskais orķestris.
Kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri britu diriģenta Daglasa Bostoka vadībā Petrauskis jaunajam albumam ieskaņojis Ērika Ešenvalda saksofonkoncertu “Arktikas vīzijas. Jūra”. Pasaules pirmatskaņojumu šis koncerts, ko Ešenvalds savulaik rakstījis tieši Petrauskim, piedzīvoja 28. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā ar Gintaru Rinkeviču pie diriģenta pults.
Šis saksofona koncerts ir trešā daļa Ešenvalda triloģijā, kas veltīta ziemeļu dabas, folkloras un cilvēciskās pieredzes mijiedarbībai. Komponists to iedvesmojās no savas ekspedīcijas uz Arktikas reģionu, ceļojuma, kas deva impulsu visiem cikla darbiem, tostarp klarnetes koncertam “Arktikas nakts vīzijas” (2012) un multimediālajai simfonijai “Ziemeļu gaismas” (2015) korim un simfoniskajam orķestrim. Starp citu, arī šo triloģijas daļu pirmatskaņojumos piedalījās tieši Liepājas Simfoniskais orķestris.
Ērika Ešenvalda mūzika līdz šim ieskaņota vairāk nekā 50 albumos, tostarp deviņos autordiskos, kam nu pievienojas saksofonista Oskara Petrauska izlolotais ieraksts “Gratitude”, kas veltīts komponista skaņdarbiem saksofonam.
Ērika Ešenvalda daiļradē savijas ziemeļnieciska gaisma, mitoloģiski stāsti, plūstošs melodiskums, bagātīgi harmoniski lauki, pārdomāta un skaidri uztverama formveide. Viņa skaņdarbus caurstrāvo ainaviska telpiskuma izjūta un vertikāla muzikālā virzība, kas klausītāju ved ārpus ikdienišķā – no konkrētā uz bezgalīgo, no pasaulīgā uz transcendentālo.
‘‘Oskars nāk ar savu kosmosu un skaidru muzikālo vīziju – katra frāze viņam ir apzināti veidota, ar precīzu intensitāti un noskaņu. Viņš ir izcils profesionālis ar apbrīnojamām improvizācijas spējām – ne tikai izpilda, bet arī rada stāstu. Es pastāstu savu ieceri, un viņš to uzklausa ar cieņu, pievienojot savu klātbūtni un interpretāciju,’’ par sadarbību ar Oskaru Petrauski saka Ēriks Ešenvalds. Intervijā Latvijas Radio 3 viņš pauž: “Oskara personība – nosaukt viņu par izcilu mūziķi ir par maz. Viņa mākslinieciskās krāsas, tas, kā viņš krāso frāzi, artikulācija, kā viņš redz to, ko komponists ir uzrakstījis – viņš krāso ļoti spilgti, izjusti, savdabīgi. Tas uzrunā.”
Petrauska un Ešenvalda vairāk kā desmit gadu sadarbības laikā ir izveidojies absolūti jauns repertuārs saksofonam – gan Saksofona koncerts, gan skaņdarbi ar ērģelēm un balsi. Par jauno albumu Latvijas Radio 3 Petrauskis teic: “Savu dzīvi veltu saksofonam, tas mani ir daudz kurp aizvedis un daudz ko iemācījis, un es ļoti vēlos nodot tālāk kaut ko ļoti kvalitatīvu, nevis kvantitatīvu, kā šodien daudzi mēģinām katru gadu kādu albumu radīt.”
“Gratitude” no 21. novembra pieejams starptautiski visās populārākajās digitālās straumēšanas un lejupielādes platformās: https://orcd.co/gratitude_album; https://open.spotify.com/album/2p1BwFwQwoTwxlwjVpDfL1?si=GQg5Kdk2S8KrlT5PAjB_RQ&nd=1&dlsi=4997431b09324f5b