Par Jūrmalas mēru ievēlē līdzšinējo domes priekšsēdētāja vietnieku Lediņu
Pirmdien par Jūrmalas mēru ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Lediņš (LZP).
Viņš pārstāv līdzšinējā mēra Gata Trukšņa (LZP) sarakstu. Amatā Lediņš ievēlēts ar deviņu domnieku balsīm no 15.
Amatam tika virzīts arī opozicionārs Andris Čuda (Nacionālā apvienība).
Kā ziņots, Truksnis nav saņēmis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, tāpēc viņš atkāpās no amata.
Viņš skaidroja, ka no Valsts drošības dienesta ir saņēmis paziņojumu par lēmumu, "ar kuru man tiek liegta pieeja valsts noslēpuma objektiem un netiek izsniegta speciālā atļauja, kas paredz tiesības izmantot klasificēto informāciju".
Truksnis, "lai nepieļautu šaubu ēnu par lēmumu pieņemšanu" domē, atkāpās no domes priekšsēdētāja amata. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka atkāpšanās nenozīmē piekrišanu VDD lēmumam.
Jūrmalas mērs pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām amatā atgriezies ar deviņām no 15 domnieku balsīm. Viņu atbalsta "Latvija pirmajā vietā", Latvijas Zaļā partija, "Saskaņa", kā arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvis Mārtiņš Stulpiņš.
Truksnis ir pirmais pašvaldības politiķis, kas paziņojis par VDD lēmumu attiecībā uz speciālo pielaidi. Viņš domē turpina darbu kā deputāts.