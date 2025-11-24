Rīga pošas svētkiem: galvenā Ziemassvētku egle Rātslaukumā iemirdzēsies jau pēc dažām dienām
Rīgas galvenā Ziemassvētku egle Rātslaukumā iemirdzēsies jau 29. novembrī.
Ikviens mazs un liels rīdzinieks aicināts uz patiesu prieka mirkli 29. novembrī plkst. 16.00 Rātslaukumā, kur tiks iedegta Rīgas Ziemassvētku egle, kas aizsāks skaistāko un brīnumiem piepildītāko laiku gadā – Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
Par īpašu svētku noskaņu rūpēsies bērnu un ģimeņu iemīļoti mākslinieki. Uz skatuves uzstāsies "Brīnumskapis" ar visiem labi zināmām un mīļām dziesmām, kā arī Tuta un Lapsa, kuri kopā ar bērniem izdziedās populārās dziesmas no raidījuma "Tutas lietas". Tāpat publiku priecēs KTMC "Mazā ģilde" bērnu un jauniešu vokālais ansamblis "Kolibri".
Egles iedegšanas brīdī klātesošos uzrunās Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, kurš kopā ar visiem klātesošajiem priekpilnās gaismiņās liks iedegties pilsētas galvenajai svētku eglei Rātslaukumā. Vakaru vadīs aktieris un raidījumu vadītājs Oskars Florencs-Vīksne.
Piektdienā pirms Pirmās Adventes iemirdzēsies arī lielā egle Doma laukumā un vienlaikus, pirmo reizi Ziemassvētku gaidīšanas laikā, tiks izgaismota arī Doma baznīcas fasāde.
Rīdzinieki laipni gaidīti arī pašvaldības sarūpētajos Pirmās adventes pasākumos – rūķu gājienā un masku veidošanas darbnīcā kultūras centrā "Iļģuciems", egles iedegšanas pasākumā kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā, koncertos koncertzālē "Ave Sol", Rīgas Sv. Jāņa baznīcā un kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde". Pirmajā adventē tiks atvērts arī Ziemassvētku dārzs Torņakalnā "12 Svētās naktis", kurš tradicionāli teritorijā pie Rīgas Lutera baznīcas apmeklētājiem būs atvērts līdz pat 31. decembrim.
Vairāk par Rīgas pašvaldības rīkotajiem un atbalstītajiem Ziemassvētku gaidīšanas laika pasākumiem var uzzināt tīmekļvietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi jaunumiem sociālo tīklu lapā "Rīga" un "Rīgā notiek".