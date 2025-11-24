VDD rosina pret divām personām kriminālvajāšanu par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Balvu novadā
Valsts drošības dienests šā gada 19. novembrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret diviem Latvijas pilsoņiem par tā dēvēto balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Balvu novadā.
Kriminālprocesu aizdomās par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu pašvaldību vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, sāka Valsts policija. Bet neilgi pēc tam VDD notikušā izmeklēšanu atbilstoši piekritībai pārņēma savā lietvedībā.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka vēlētāju uzpirkšanā Balvu novadā bija iesaistītas divas personas. Aizdomās turētās personas uzpirka vairākus Balvu novada iedzīvotājus, lai tie balsotu par konkrētu politisko partiju un deputāta kandidātu. Tāpat viena no aizdomās turētajām personām ar savu privāto transportlīdzekli organizēti nogādāja vairākus uzpirktos vēlētājus līdz vēlēšanu iecirknim.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma pantu par apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus.
Jau ziņots, ka šovasar tiesībsargājošajās iestādēs par apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus tika ierosināti vairāki kriminālprocesi. VDD 1. oktobrī rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās vienā no Jelgavas novada pagastiem. Saskaņā ar apsūdzību persona četru vēlētāju gribu ietekmējusi, lietojot uzpirkšanu, proti, trīs vēlētajiem iedots alkohols, savukārt viena vēlētāja gadījumā - skaidra nauda.
Apsūdzētais pats nebija deputāta amata kandidāts, taču ir radinieks deputāta amata kandidātam.
Tāpat prokuratūra citā krimināllietā piemērojusi probācijas uzraudzību kādam vīrietim par nobalsošanu citas personas vietā šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās Preiļu novada Riebiņos.