Rīgā tiesā vīrieti par nāvējošu nolaidību: gājēju nogalināja no jumta krītošs ledus
2025. gada 13. novembrī Rīgas pilsētas tiesā tika pasludināts saīsinātais spriedums krimināllietā, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības. Tiesa apstiprināja starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un atzina apsūdzēto par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un piesprieda viņam probācijas uzraudzību uz vienu gadu un trīs mēnešiem, informē Latvijas Republikas prokuratūra.
Ņemot vērā, ka vīrietis vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā atzina, samaksāja cietušajam – mirušā radiniekam – morālā kaitējuma kompensāciju 15 000 eiro apmērā, kā arī noslēdza izlīgumu ar cietušo un atvainojās par nodarījumu, valsts apsūdzības uzturētāja – Rīgas Austrumu prokuratūras prokurora – ieskatā spriedums ir tiesisks un pamatots.
Apsūdzētajam vīrietim pieder daudzstāvu dzīvojamā ēka Latgales priekšpilsētā, Rīgā. Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem īpašniekam ir pienākums nodrošināt sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošinot bīstamo vietu norobežošanu, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus.
Vīrietis, zinot, ka uz ēkas jumta atrodas sniegs, lāstekas un ledus, un apzinoties, ka no ēkas jumta krītošs sniegs, ledus vai lāstekas var apdraudēt gājēju drošību un dzīvību, neveica nekādas darbības jumta atbrīvošanai no sniega, ledus un lāstekām. Personas bezatbildīgās rīcības rezultātā pagājušā gada 13. decembra pēcpusdienā no minētās ēkas jumta krītošs ledus gabals traumēja gājēju, kā rezultātā viņam tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai, un persona notikuma vietā mira.
Prokuratūra norāda, ja ēka rada bīstamību, namīpašniekam ir nekavējoties jārīkojas, lai bīstamība tiktu novērsta.
Procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas
Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.