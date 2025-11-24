FOTO: grinčs, eņģeļi un maģija: "Lido" pārvēršas par ziemas pasaku valstību
Gada skaistāko svētku gaidīšanas laiks LIDO Atpūtas centrā ir sācies ar vērienu – ziemas pasaku valstības atklāšanas pasākumu 23. novembrī apmeklēja vairāki tūkstoši cilvēku.
Apmeklētāju lielāko interesi radīja grupas “Citi Zēni” koncerts vakara kulminācijā un svētku egles iedegšana, kas šogad ieguvusi, iespējams, krāšņāko rotu Latvijā.
Majestātiskajā svētku eglē šogad mirdz smalkas, zeltainas gaismu virtenes. Tās papildina lieli akcenti – spožas, zeltainas atslēgas un baltas sniegpārslas, radot svinīgu un greznu iespaidu. Rotājumu ansambli noslēdz egles galotnē starojoša zvaigzne un iespaidīgi torņi, kas harmoniski sasaucas ar bagātīgi izgaismoto sētu, kas egli ieskauj.
Gan egle, gan LIDO Atpūtas centra jaunais svētku noformējums guva plašu apmeklētāju ievērību. Starp mirdzošajām dekorācijām varēja satikt arī Ziemassvētku vecīti, Grinču un citus burvīgus tēlus. Ģimenes ar bērniem un draugu kompānijas steidza nobildēties pie izgaismotajiem eņģeļiem, karietes, valdnieka krēsla u.c. pasaku motīviem.
Plašā pasākuma programma atraktīvā Naura Brikmaņa vadībā visas dienas garumā piedāvāja izklaidi gan lieliem, gan maziem. Ģimenes iesaistījās dažādās aktivitātēs, radošajās darbnīcās un konkursos, un baudīja pārdomātos, sirsnīgos priekšnesumus. Īpašu apmeklētāju sajūsmu un atzinību saņēma iluzionista Valdemāra Weisa burvju triki, klauna Cronopio nepārspējamie klaunādes priekšnesumi, kā arī “DRUMLINE Latvia” bungu šovs. Pirmssvētku noskaņu pastiprināja mājražotāju un Latvijas dizaineru “KuKü tirgus”, kur varēja iegādāties gardumus, dāvanas un oriģinālus roku darbus. Dienas noslēgumā uz skatuves kāpa populārā grupa “Citi Zēni”, un viņu stundu garais, patiesi fantastiskais koncerts aizrāva publiku, liekot dziedāt un dejot līdzi ikvienam.
“Šogad turpinām pagājušajā gadā atdzīvināto, seno LIDO tradīciju – gaidot Ziemassvētkus, bagātīgi izdekorēt LIDO Atpūtas centru, pārvēršot to īstā pasaku valstībā. Mums ir svarīgi radīt vidi, kur ģimenes, draugu kompānijas un ikviens interesents var sajust svētku atmosfēru. Redzam, ka tas kļūst īpaši svarīgi, pieaugot dzīves dārdzībai, kad cilvēki izvērtē, vai apmeklēt kultūras pasākumus un, kā pavadīt brīvo laiku, jo tās ir izmaksas. Plašais atklāšanas pasākuma apmeklētāju skaits ir apliecinājums tam, ka cilvēki novērtē šo iespēju. Taču ar atklāšanas pasākumu nekas nav beidzies! Ziemas pasaku valstība LIDO Atpūtas centrā ir pieejama apmeklētājiem visu svētku sezonu un mēs ar prieku gaidīsim viesus ne tikai no Rīgas, bet arī no visas Latvijas,” saka LIDO valdes priekšsēdētaja Rita Auziņa.
LIDO ziemas pasaku valstība LIDO Atpūtas centrā Krasta ielā 76 atvērta apmeklētājiem līdz pat janvāra beigām.