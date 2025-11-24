Sniega un apledojuma dēļ Latvijā daudzviet apgrūtināta braukšana
Šorīt sniegs un apledojums Latgalē un daudzviet Vidzemē, Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 121 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas aapstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Daugavpils šosejas (A6) no Piekalniem līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) no Dzimtmisas līdz Bauskai, Jelgavas šosejas (A8) no Dalbes līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē, Vidzemē, izņemot Rīgas apkārtni, un Jelgavas un Bauskas apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.