Pirmdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks.
Sabiedrība
Šodien 07:13
Nedēļas pirmajā dienā nav gaidāmi lieli nokrišņi
Pirmdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināka diena gaidāma Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Vietām mazliet snigs, dažviet Vidzemes piekrastē iespējami stiprāki nokrišņi.
Gaisa temperatūra nepārsniegs -2..+2 grādus. Saglabāsies lēns vējš.
Rīgā iespējams neliels sniegs, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.