Ķekavas novadā tiks rīkoti trīs Ziemassvētku tirdziņi
Ķekavas novadā decembrī tiks rīkoti trīs Ziemassvētku tirdziņi, vēsta pašvaldība.
Aicināti visi – ģimenes ar bērniem, kaimiņi un draugi –, lai jau laikus noskaņotos svētkiem un nesteidzīgi izbaudītu tirgus gaisotni. Būs gan amatnieku darinājumi, gan mājražotāju gardumi, gan dāvanas svētkiem, tostarp oriģināli roku darbi, vietējās delikateses un sezonāli pārsteigumi, kas piemēroti gan maziem, gan lieliem. Plkst. 16.00 Ziemassvētku egles iedegšana, kas vienmēr pulcē kopā pilsētas iedzīvotājus un viesus svētku gaismu baudīšanai, bet plkst. 18.00 – muzikāla izrāde visai ģimenei "Sniegbaltītes skola", kas sagādās prieku bērniem un būs sirsnīgs noslēgums dienas programmai.
Ziemassvētku tirdziņš tiks rīkots arī 14. decembrī no plkst. 10.00-14.00 Baldonē tirgus laukumā (Sporta iela 2), kur varēsi nākt pēc dažādiem gardumiem un Ziemassvētku dāvanām. Savukārt tirdziņu maratonu 21. decembrī noslēgs Ķekava no plkst. 15.00-19.00 Skolas ielā. Šeit izbaudīsi svētku noskaņu, piparkūku smaržu un tikšanās prieku. Tirdziņā tevi gaidīs amatnieku un mājražotāju gatavotā produkcija, ugunskurs un silta tēja, svētku mūzika, iespēja satikt Ziemassvētku vecīti.