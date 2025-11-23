Daugavpilī top jauna futbola halle - uzsākti AIRDOME kupola montāžas darbi
Piektdien, 21. novembrī, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionā ir uzsākti piepūšamā futbola halles kupola AIRDOME uzstādīšanas darbi. Balstoties uz 2024. gadā noslēgto trīspusējo līgumu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība kopā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” (LFF) un SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” turpina mērķtiecīgu futbola infrastruktūras attīstību pilsētā.
Šis projekts ir nozīmīgs turpinājums futbola attīstības virzienam, kas Daugavpilī iesākts jau 2021. gada 9. janvārī, kad LFF piedāvāja pilsētai piešķirt piepūšamās halles konstrukciju. 2023. gadā pašvaldība pieņēma vairākus stratēģiskus lēmumus, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu futbola izaugsmei nepieciešamos treniņu apstākļus.
Viens no būtiskākajiem jau īstenotajiem sadarbības projektiem ir 2024. gada 7. martā atklātais atjaunotais Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sporta laukums, kas šobrīd kalpo kā Daugavpils Futbola skolas treniņu bāze un futbola turnīru norises vieta. Pašvaldība finansēja laukuma pamatnes izbūvi, savukārt LFF nodrošināja mākslīgā seguma iegādi un ieklāšanu.
“Šodien mēs redzam rezultātu vairāku gadu darbam – Jaunās Forštates apkaimē notiek futbola halles kupola uzstādīšanas darbi. Tas nodrošinās sakārtotu un mūsdienīgu sporta infrastruktūru gan apkaimes iedzīvotājiem, gan Daugavpils Futbola skolai, gan arī blakus esošajai izglītības iestādei,” uzsver Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Projekts tiek īstenots 3. kārtās. Šogad plānots pabeigt 1. kārtu - piepūšamās futbola halles (110 x 82 metri) kupola AIRDOME uzstādīšanu. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem ģērbtuvju kompleksam ar blakus esošās teritorijas labiekārtojumu.
Pateicoties šim projektam, visa gada garumā sportistiem tiks nodrošināti kvalitatīvi treniņu un sacensību apstākļi.