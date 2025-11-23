Siliņa darba vizītē Vatikānā tiksies ar pāvestu Leonu XIV
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) no šodienas līdz pirmdienai, 24. novembrim, dosies darba vizītē uz Vatikānu, lai pēc Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča ielūguma piedalītos Latvijas Nacionālajā svētceļojumā un tiktos ar Romas katoļu baznīcas vadību, informēja Valsts kanceleja.
Vizītes laikā Ministru prezidentei paredzēta privāta audience pie Viņa Svētības pāvesta Leona XIV, tikšanās ar Svētā Krēsla Valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu, kā arī dalība kopīgā audiencē ar Latvijas delegāciju un svētceļniekiem.
Valsts kanceleja informē, ka šī vizīte un Nacionālais svētceļojums notiek Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību simtgades kontekstā, kā arī laikā, kad Romas katoļu baznīca visā pasaulē atzīmē jubilejas gadu "Cerības svētceļnieki". Tāpat šogad ir pagājuši tieši 100 gadi kopš pirmā svētceļojuma bīskapu vadībā no Latvijas kā neatkarīgas valsts.
Pēc Valsts kancelejas paustā, Latviju un Svēto Krēslu vieno ciešas un vēsturiski nozīmīgas attiecības, kuras nerima arī okupācijas laikā. Svētais Krēsls vienmēr ir atbalstījis Latvijas valstiskuma nepārtrauktības principu, un abu pušu sadarbību raksturo cieņpilns, ciešs dialogs. Svētais Krēsls atzinīgi vērtē ekumenisma tradīcijas un ekumenisko solidaritāti Latvijā.
Vizītes mērķis ir turpināt uzturēt aktīvu dialogu ar Svēto Krēslu, stiprināt divpusējās attiecības, apliecināt Latvijas apņemšanos kopīgi atbalstīt Ukrainu un iestāties par mieru, drošību un starptautisko tiesību ievērošanu.