Dailes teātrī noskaidros "Spēlmaņu nakts" laureātus
Dailes teātrī šovakar norisināsies teātra balvu pasniegšanas ceremonija "Spēlmaņu nakts", kurai no plkst. 21.05 varēs sekot līdzi LTV1, informēja Latvijas teātra darbinieku savienībā (LTDS).
"Spēlmaņu nakts" balvu par mūža ieguldījumu skatuves mākslā piešķirs Liepājas teātra aktrisei Ainai Karelei un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktierim Jakovam Rafaļsonam.
Nominācijai "Gada lielās formas izrādei" izvirzīti iestudējumi "Arkādija" (Jaunais Rīgas teātris, režisors Alvis Hermanis), "Burvju kalns" (Valmieras teātris, režisors Toms Treinis), "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" (Dailes teātris, režisore Ola Mafālani), "Nacionālais kanāls" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Matīss Kaža) un "Rītausma Vakaros" (Liepājas teātris, režisors Matīss Budovskis).
Kategorijā "Gada mazās formas izrāde" par uzvaru sacentīsies "Alfas" ("Dirty Deal Teatro", režisors Valters Sīlis), "Dievs ir šeit" (Liepājas teātris, režisors Valters Sīlis), "Ilgu tramvajs" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Pēteris Krilovs), "Metamorfoze" (Liepājas Leļļu teātris, režisors Rihards Zelezņevs) un "Laikmetīga masku komēdija: Sapņotāji" (Latvijas Kultūras akadēmija, režisors Kārlis Krūmiņš).
Labākās izrādes kategorijā "Gada izrāde bērniem un/vai pusaudžiem" nominēts "Dullais Dauka" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Jurģis Lūsis), "Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki" (Latvijas Nacionālais teātris, režisore Paula Pļavniece), "Lasis Stasis" (Latvijas Leļļu teātris, režisors Edgars Kaufelds), "Sprīdītis" (Valmieras teātris, režisors Reinis Suhanovs) un Valmieras vasaras teātra festivālā tapusī izrāde "Kristāla bērni" (Latvijas Kultūras akadēmija, režisors Elmārs Seņkovs).
Kā gada režisori nominēti Alvis Hermanis ("Arkādija", Jaunais Rīgas teātris), Matīss Kaža ("Nacionālais kanāls", Latvijas Nacionālais teātris), Pēteris Krilovs ("Ilgu tramvajs", Latvijas Nacionālais teātris), Ola Mafālani ("Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", Dailes teātris) un Valters Sīlis ("Alfas", "Dirty Deal Teatro").
Gada aktrises nominācijai izvirzīta Maija Doveika (Blanša izrādē "Ilgu tramvajs", Latvijas Nacionālais teātris), Čulpana Hamatova (Janīna Dušejko izrādē "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", Dailes teātris), Sandra Kļaviņa (Redžaina Gidensa izrādē "Mazās lapsas", Jaunais Rīgas teātris), Veronika Plotņikova (Lēdija Makbeta izrādē "Lēdija Makbeta", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Kintija Stūre (loma izrādē "Dievs ir šeit", Liepājas teātris).
Savukārt gada aktiera nominācijai izvirzīts Maksims Busels (Tartifs izrādē "Tartifs", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Egons Dombrovskis (Hovards Bīls izrādē "Nacionālais kanāls", Latvijas Nacionālais teātris), Artis Jančevskis (Hanss Kastorps izrādē "Burvju kalns", Valmieras teātris), Ģirts Krūmiņš (Džo Kellers izrādē "Visi mani dēli", Liepājas teātris), Kārlis Reijers (Dauka izrādē "Dullais Dauka", Latvijas Nacionālais teātris).
Kategorijā "Gada aktrise otrā plāna lomā" izvirzīta Agnese Budovska (Diāna Kristensena izrādē "Nacionālais kanāls", Latvijas Nacionālais teātris), Jana Čivžele (Bērdija Habarde izrādē "Mazās lapsas", Jaunais Rīgas teātris), Inese Kučinska (Keita Kellere izrādē "Visi mani dēli", Liepājas teātris), Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Pasks jeb Robins Labaisgariņš izrādē "Sapnis vasaras naktī", Dailes teātris), Jana Ļisova (Stella izrādē "Ilgu tramvajs", Latvijas Nacionālais teātris).
Nominācijai "Gada aktieris otrā plāna lomā" izvirzīts Rūdis Bīviņš (Speķists izrādē "Diena projām palēja", Valmieras teātris), Gundars Grasbergs (Mičs izrādē "Ilgu tramvajs", Latvijas Nacionālais teātris), Tālivaldis Lasmanis (Lodoviko Setembrīni izrādē "Burvju kalns", Valmieras teātris), Ritvars Logins (Toms Vingfīlds izrādē "Stikla zvērnīca", Jaunais Rīgas teātris), Artūrs Skrastiņš (Dizio izrādē "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", Dailes teātris).
Par "Gada jaunais skatuves mākslinieks" nomināciju sacenšas astoņi nominanti: Annija Kristiāna Ādamsone (Olimpija operā "Hofmaņa stāsti", Latvijas Nacionālā opera un balets), Aleksandrs Bricis (lomā izrādē "Alfas", "Dirty Deal Teatro"), Gerda Embure (Marta Hillers izrādē "Izdzīvošanas piezīmes", izrāde tapusi Valmieras vasaras teātra festivālā, Valmieras teātris), Signija Joce (mākslinieces darbs izrādē "Metamorfoze", Liepājas Leļļu teātris), Jurģis Lūsis (režija izrādei "Dullais Dauka", Latvijas Nacionālais teātris), Elizabete Milta (Marija Šamrajeva izrādē "Nevienam nezināmā Marija", izrāde tapusi Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivālā "Patriarha rudens"), Ričards Murāns (Parsifals un citas lomas izrādē "Stāsts par Parsifalu", Jaunais Rīgas teātris) un Evelīna Priede (Tomasīna Kaverlija izrādē "Arkādija", Jaunais Rīgas teātris).
Kategorijai "Gada scenogrāfs" izvirzīti Reinis Dzudzilo ("Nacionālais kanāls", Latvijas Nacionālais teātris), Germans Ermičs ("Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", Dailes teātris), Kristaps Kramiņš ("Sapnis vasaras naktī", Dailes teātris), Reinis Suhanovs ("Diena projām palēja", Valmieras teātris), Mārtiņš Vilkārsis ("Arkādija", Jaunais Rīgas teātris).
Kategorijai "Gada kostīmu mākslinieks" izvirzīti Anna Heinrihsone ("Lieliskais Getsbijs", Latvijas Nacionālais teātris), Kristīne Jurjāne ("Arkādija", Jaunais Rīgas teātris), "Mareunrol's" ("Lēdija Makbeta", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Berta Vilipsone ("Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki", Latvijas Nacionālais teātris) un Krista Vindberga (Dzudzilo) ("Nacionālais kanāls", Latvijas Nacionālais teātris).
Nominācijai "Gada gaismu mākslinieks" izvirzīti Mārtiņš Feldmanis ("Visi mani dēli", Liepājas teātris), Oskars Pauliņš ("Lieliskais Getsbijs", Latvijas Nacionālais teātris), Lienīte Slišāne ("Ilgu tramvajs", Latvijas Nacionālais teātris), kā arī Niks Cipruss par Jaunā Rīgas teātra izrādi "Karaļu spēle" un Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros tapušo izrādi "Šķirsts".
Nominācijai "Gada video mākslinieks" izvirzīti "-8" ("Stāsts par Parsifalu", Jaunais Rīgas teātris), Viktorija Martjanova ("Sapnis vasaras naktī", Dailes teātris), Anna Meldrāja ("Kāds noteikti atnāks/ Kaids nūteikti atīs", Daugavpils teātris), Katrīna Neiburga ("Lēdija Makbeta", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Toms Zeļģis ("Smilšu cilvēks", Latvijas Nacionālais teātris sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju).
Par gada horeogrāfa vai kustību mākslinieka nomināciju sacenšas Aigars Apinis ("Diena projām palēja", Valmieras teātris), Irina Bogeruka ("Nodzītus zirgus nošauj", Daugavpils teātris), Kristīne Brīniņa ("Dzīvoklis", Liepājas teātris), Edvards Kurmiņš ("Alfas", "Dirty Deal Teatro") un Inga Raudinga ("Lieliskais Getsbijs", Latvijas Nacionālais teātris).
Kategorijai "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" izvirzīti Anna Fišere ("Lēdija Makbeta", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Jēkabs Jančevskis ("Burvju kalns", Valmieras teātris), Aleksandrs Tomass Matjussons ("Karalis Ibī un citi monstri", Latvijas Nacionālais teātris), Edgars Mākens ("Rītausma Vakaros", Liepājas teātris) un Edgars Raginskis ("Alfas", "Dirty Deal Teatro").
Nomināciju sarakstu papildina arī kategorija "Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)", kurai nominantus izvirzīja Latvijas Profesionālā baleta asociācija. Šajā kategorijā sacenšas Antons Freimanis (Kazanova baletā "Kazanova", Latvijas Nacionālā opera un balets), Emma Lagūna (Marija baletā "Riekstkodis", Latvijas Nacionālā opera un balets), Elza Leimane (horeogrāfe-līdzautore baletā "Esmeralda", Latvijas Nacionālā opera un balets), Dariuss Florians Katana (Klods Frolo baletā "Esmeralda", Latvijas Nacionālā opera un balets), Alise Prudāne-Spridzāne (Rozita baletā "Dons Kihots", Latvijas Nacionālā opera un balets).
Kategorijas "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" nominanti ir Jāņa Baloža darbs "Alfas" ("Dirty Deal Teatro"), Ludmilas Roziņas "Dievs ir šeit" (Liepājas teātris), Artūra Dīča "Lēdija Makbeta" (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), Justīnes Kļavas "Mīlas straume" (Jaunais Rīgas teātris) un Klāva Meļļa un Matīsa Budovska darbs "Rītausma vakaros" (Liepājas teātris).
"Spēlmaņu nakts" ir gadskārtēja teātra balvu pasniegšanas ceremonija, ko rīko LTDS. Apbalvošanas ceremonija notiek 23. novembrī, teātra mākslas reformatora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, vairākās kategorijās apbalvojot labākos sasniegumus iepriekšējā teātra sezonā.