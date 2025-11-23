Apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināta braukšana
Apledojums šorīt daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, pavēstīja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 68 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Vidzemes šosejas (A2) posmos no Raunas pagrieziena līdz Smiltenes pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Piekalniem līdz Nīcgalei, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai; uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei, uz Liepājas šosejas (A9) posmos no Rīgas līdz Kaģiem un no Cieceres līdz Kalvenei, uz Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, uz autoceļa Liepāja-Nīca(Rucava) (A11) visā posmā, uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, uz valsts reģionālais autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Talsu, Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, Valmieras, Valkas un Alūksnes apkārtnē.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".