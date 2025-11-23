Svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums.
Svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums
Svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelieli nokrišņi - lietus, austrumos arī slapjš sniegs un sniegsprognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Rīta stundās, kad plašākā teritorijā gaisa temperatūra vēl būs negatīva, atsevišķi ceļu posmi apledos. Vējš pārsvarā būs lēns, tomēr piekrastes rajonos tas lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses.
Lielākajā valsts daļā gaiss iesils līdz 0...+4 grādiem, vietām piekrastē būs par pāris grādiem siltāk.
Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, no rīta iespējams neliels lietus, slapjš sniegs, bet pārējā dienas daļa aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaiss neiesils vairāk par +2...+3 grādiem.