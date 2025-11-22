"Latvijas pasts" paziņo par būtiskām izmaiņām
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka no 2026. gada 1. janvāra atbilstoši Pasaules Pasta savienības (UPU) pieņemtajam lēmumam “Latvijas Pasts” pārtrauks pārrobežu ierakstīto sīkpaku pakalpojumu. No nākamā gada ierakstīti sūtījumi būs pieejami tikai paku un vēstuļu korespondences ar dokumentiem nosūtīšanai.
Pārrobežu ierakstītās sīkpakas nosūtīšanai varēs noformēt līdz 2025. gada 19. decembra plkst. 9.00, tās nodot klientu centrā vai pasta nodaļā – līdz dienas beigām. Pēc noteiktā termiņa tiks piedāvāts izvēlēties alternatīvu drošai sūtījuma nogādāšanai – izsekojamus jeb Standard vai apdrošinātus sūtījumus jeb Standard+ apdrošināts.
Lai nosūtītu sīkpakas, kas satur preces un dažādus priekšmetus, varēs izvēlēties vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma veidu: Economy (nereģistrēts sūtījums), Standard (reģistrēts un izsekojams sūtījums, izsniedzams pastkastītē, ja izmērs to ļauj), Standard + apdrošināts (reģistrēts sūtījums, par ko sūtītājs saņem apliecinošu kvīti un ko adresātam izsniedz pret parakstu; tā saturs ir apdrošināts).
Paku un vēstuļu sūtījumus, kas satur dokumentus, joprojām varēs noformēt kā ierakstītus sūtījumus.
Ja rodas papildu jautājumi, aicina sazināties ar klientu atbalsta komandu pa tālruni 27008001 vai e-pastā info@pasts.lv.