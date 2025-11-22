Teikā nodedzina soliņu: aiztur vīrieti ar neparastu hobiju
Šā gada 18. novembrī likumsargi saņēma informāciju par tīšu soliņa aizdedzināšanu pie kādas daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Teikas mikrorajonā. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un veikta mājas iedzīvotāju aptauja, kuras laikā noskaidrots, ka iespējamais soliņa dedzinātājs ir pamanīts guļam kāpņutelpā.
20. novembrī, likumsargi ieradās notikuma vietā, kur tika sastapts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš paskaidroja, ka soliņu nav vēlējies nodedzināt, un ļoti nožēlo izdarīto. Vīrietis norādīja, ka viņam ir visai neparasts hobijs – būvēt dažādas ēkas no sērkociņiem. Šajā gadījumā viņš papildus jau uzceltajām mājiņām vēlējies būvēt arī sērkociņu baznīcu, tomēr iecerētā celtne nav sanākusi, un, iespējams, emociju vadīts, viņš aizdedzināja visas uzbūvētās mājiņas. Vīrietis gan ar savu hobiju nodarbojies uz pie mājas esošā soliņa, kas nodega kopā ar visām sērkociņu celtnēm.
Minētais vīrietis aizturēts un viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viņš iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida pārkāpumiem. Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.