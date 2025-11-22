Eiropas amatpersonas Ženēvā tiksies ar ASV un Ukrainas pārstāvjiem
Lielbritānijas, Francijas un Vācijas drošības amatpersonas svētdien Ženēvā tiksies ar ASV un Ukrainas kolēģiem, lai apspriestu ASV prezidenta Donalda Trampa plānu izbeigt karu Ukrainā, informēja avoti G20 samitā.
"Francijas prezidenta padomnieks rīt kopā ar kolēģiem no E3 (Lielbritānija, Francija un Vācija) dosies uz Ženēvu," sestdien Dienvidāfrikas samita kuluāros sacīja viens no šiem avotiem.
"Sarunas notiks starp ASV, E3 un ukraiņiem," sacīja cits avots.
No ASV puses miera plānu apspriedīs Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un valsts sekretārs Marko Rubio, pavēstīja ASV amatpersona.
Amatpersona arī sacīja, ka ASV armijas ministrs Daniels Driskols, kurš ceturtdien Kijivā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, sestdien jau ieradies Šveices pilsētā.
Jau ziņots, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.