Pēdējā gaitā pavada pasaules apceļotāju Kārli Bardeli
Sestdien, 22. novembrī Rīgas krematorijas lielajā zālē notika atvadas no pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa.
FOTO: mūžībā pavadīts pasaules apceļotājs un Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks Kārlis Bardelis
Sestdien, 22. novembrī, mūžībā tika pavadīts pasaules apceļotājs un Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks Kārlis Bardelis.
Atvadas no Kārļa notika Rīgas krematorijas lielajā zālē un tuvinieki bija aicinājuši uz bērēm nenest vainagus vai štrausus, kā arī izvēlēties apģērbu bez melnas krāsas.
Kārlis Bardelis pāragri devās mūžībā pirmdienas rītā. Traģisko ziņu apstiprināja arī viņa sieva, kura sociālajos tīklos dalījās ar emocionālu paziņojumu. Jau šopavasar viņam tika konstatēts smadzeņu audzējs, un 24. februārī, piedzīvojot insultu – plīsušu galvas asinsvadu, kas izraisīja ķermeņa labās puses paralīzi –, mediķi atklāja glioblastomu, vienu no agresīvākajām audzēja formām.
Bardelis kļuva plaši pazīstams ar saviem ekstrēmajiem ceļojumiem, tostarp kā pirmais cilvēks pasaulē, kurš pārpeldēja Kluso okeānu ar airu laivu. Viņa drosme, neatlaidība un piedzīvojumu gars iedvesmoja tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē. Viņa atstātais mantojums – stāsti, pieredze un izcilie sasniegumi – paliks dzīvs vēl ilgi.