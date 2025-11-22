"Gaiļezerā" notikusi ūdens noplūde, taču slimnīcas darbība nav ietekmēta.
Sabiedrība
Šodien 13:11
"Gaiļezera" slimnīcā notikusi ūdens noplūde
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā "Gaiļezers" notikusi ūdens noplūde no stāvvada, ziņo slimnīca.
Ūdens noplūde notika no stāvvada, kas neskar ne operāciju zāļu darbību, ne arī neatliekamās palīdzības nepieciešamo darbību nodrošināšanu pilnā apmērā. Slimnīcā apliecināja, ka tiek turpināti nepieciešamie remontdarbi situācijas novēršanai.