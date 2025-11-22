"Gaiļezera" slimnīcā notikusi ūdens noplūde
foto: Edijs Pālens/LETA
"Gaiļezerā" notikusi ūdens noplūde, taču slimnīcas darbība nav ietekmēta.
Jauns.lv / LETA

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā "Gaiļezers" notikusi ūdens noplūde no stāvvada, ziņo slimnīca.

Ūdens noplūde notika no stāvvada, kas neskar ne operāciju zāļu darbību, ne arī neatliekamās palīdzības nepieciešamo darbību nodrošināšanu pilnā apmērā. Slimnīcā apliecināja, ka tiek turpināti nepieciešamie remontdarbi situācijas novēršanai.

