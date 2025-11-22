Svarīgākais Kuldīgas novadā: futbols, vecpilsētas likums un patriotisms
Nedēļa Kuldīgas novadā aizritēja Valsts svētku vienotībā, godinot izcilniekus, stiprinot uzņēmējdarbību un sporta infrastruktūru, kā arī saņemot atzinību par drošības stiprināšanu un virzot likumu Kuldīgas vecpilsētas un tās UNESCO statusa praktiskai aizsardzībai.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska sociālajā tīklā "Facebook" informē par aizvadītās nedēļas svarīgākajiem notikumiem novadā:
* Nedēļa aizsākās ar īpaši spēcīgām patriotiskām sajūtām – visā Kuldīgas novadā kopīgi svinējām Valsts svētkus. Kuldīgā šo noskaņu īpaši spēcināja mūsu pašu novadnieku kopkoris – uz skatuves kāpa mūsu cilvēki no pilsētām un pagastiem – skolotāji, uzņēmēji, jaunieši, seniori. Paldies diriģentei Andrai Zvejniecei, dalībniekiem un rīkotājiem – šī ir tradīcija, ko noteikti turpināsim.
* Tajā pašā vakarā pasniedzu arī novada augstākos apbalvojumus – “Goda novadnieks” un “Goda balva”. Šogad īpašs gods bija sveikt suitu kultūras sargātāju Daci Martinovu un cilvēkus, kuri strādā kultūrā, izglītībā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, arī ģimeni, kas rūpējas par bērniem bez vecāku gādības. Sirsnīgs paldies par sirdsdarbu, kas bieži paliek ārpus prožektoru gaismām.
* Turpinot viesošanos pie uzņēmējiem, apmeklēju AS “Latvijas Finieris” Kuldīgas ražotni – runājām par ikdienas darbu, izaicinājumiem un sadarbību ar pašvaldību. Man ir svarīgi, ka šādi spēcīgi uzņēmumi attīstās tieši mūsu novadā – tā ir stabilitāte un darba vietas, motivācija cilvēkiem palikt un strādāt mūsu novadā.
* Šonedēļ tikos arī ar Latvijas Futbola federācijas vadību, lai pārrunātu sporta infrastruktūras attīstību Skrundā, Alsungā un Kuldīgā. Mērķis ir skaidrs – sakārtoti sporta laukumi skolu un vietējo iedzīvotāju vajadzībām un stadions, kur bērni un jaunieši var trenēties ikdienā, vieta, kur rīkot sacensības.
* No Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandiera saņēmu pateicības rakstu par pašvaldības dalību un atbalstu mācībās “Namejs 2025”. To uztveru kā novērtējumu mūsu kopīgam darbam – drošība sākas tepat, savā novadā, sadarbojoties pašvaldībai, zemessargiem un iedzīvotājiem.
*Izskatīšanai Saeimā tiek virzīts Kuldīgas vecpilsētas likumprojekts. Likums ir svarīgs mūsu vecpilsētas un UNESCO statusa praktiskai aizsardzībai – lai tas nav tikai ieraksts dokumentos, bet skaidri noteikumi, kā rūpējamies par šo vietu visas valsts mērogā.