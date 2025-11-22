Ugunsgrēkā deviņstāvu ēkā Pļavniekos gājuši bojā divi vīrieši
Piektdienas rītā ugunsgrēkā Pļavniekos dzīvību zaudēja divi vīrieši. Viņi nespēja izlauzties no deviņstāvu nama sestā stāva dzīvokļa, kuru bija apņēmušas liesmas, norāda "Degpunktā".
Ugunsnelaime notika plkst. 7.23 no rīta, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Izsaukums tika saņemts uz deviņstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur sestā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā.
“Bija evakuācija. Bērns bija palicis viens mājās, bet viss veiksmīgi. Tad aizgāja un atrada kaķi. Protams, ka bija liels satraukums – viena mājās un nezina, ko darīt. Bet visu izdarīja, kā nākas. Un glābēji arī malači. Sadūmojums bija liels – viņi atvēra durvis, un kāpņutelpā nekas nebija redzams," raidījumam "Degpunktā" norāda kāda dzīvokļa iemītniece.
Glābēji no mājas izglāba astoņus cilvēkus, trīs no tiem, izmantojot glābšanas maskas. Piecus cilvēkus no ēkas evakuēja glābēji, vēl divi cilvēki evakuējās pašu spēkiem, bet divi cilvēki ugunsgrēkā dzīvību zaudēja.
Visticamāk, ka bojāgājušie ir tēvs un dēls, jo viens no mirušajiem ir 47 gadus vecs, savukārt otram ir 74 gadi. Taču viņi nebija vienīgie cilvēki, kuri ikdienā apdzīvoja telpas. Viņu kaimiņiene norāda, ka dzīvoklī dzīvoja četri cilvēki - 70 gadus veca sieviete, tāda paša vecuma vīrietis un divi viņu bērni.
Plkst. 10.04 ugunsgrēks likvidēts. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu un izmeklē apstākļus.