FOTO: Zolitūdes traģēdijas gadadienā pie pagaidu memoriāla pulcējas simtiem cilvēku

Zolitūdē piemin traģēdijā bojāgājušos
Piektdienas vakarā vairāk nekā 100 cilvēki pulcējās 2013. gada 21. novembrī Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo piemiņas pasākumā.
Arī šogad, tāpat kā citus gadus, plkst. 17.43 - laikā, kad iegruva veikala "Maxima" jumts, - pie pagaidu memoriāla sapulcējās gan cietušie un viņu tuvinieki, gan tie iedzīvotāji, kuri uzskata par pienākumu būt šajā mirklī kopā.
Biedrības "Zolitūde 21.11." pārstāve Regīna Ločmele piemiņas pasākumā nosauca visus traģēdijā bojāgājušo vārdus, pēc tam bojāgājušie tika pieminēti ar klusuma brīdi. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki iedarbināja ugunsdzēsības automašīnu sirēnas.
Pasākuma apmeklētāji pie pagaidu memoriāla noliek svecītes, sarunājas savā starpā, dzer tēju. Pasākumā piedalījās arī Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Ločmele pasākumā izteica cerību, ka drīz šajā vietā jau būs pastāvīga piemiņas vieta.
Pagaidu memoriāls atrodas blakus topošajam Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas dārzam. Piemiņas vieta top 0,8 hektāru lielā laukumā. Idejas pamatā ir izveidot piemiņas vietu, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā.
Jau vēstīts, ka 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.
Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būves būvinženieri Ivaru Sergetu. Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā. Augstākā tiesa (AT) atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.
Plānots, ka Rīgas apgabaltiesa 26. novembrī turpinās skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.
Rīgas domē informē, ka piemiņas vietas centrs atradīsies vietā, kur atradās lielveikala jumta nogruvums. Tas tiek veidots uz Klusuma pakalna, kurš veidots no ķiršu koku stādījumiem, un centrā būs izvietots sekls, apaļas formas ūdens spogulis, kurā atspoguļosies debesis. Ūdens spoguļa apdarē izmantots pulēts nerūsējošais tērauds, nodrošinot atstarojošo īpašību saglabāšanos arī ziemas laikā.
Atceres dārza telpā brīvi būs izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļvirsmas sfēras. Visa dārza teritorija tiks veidota ar perimetrāliem apstādījumiem. Dārzu ieskaus piegulošais lineārais parks, kas organiski savienos piemiņas vietu ar apkārtējo pilsētvidi un veidos harmonisku pāreju starp klusumu un ikdienas ritmu.
Projekta sākotnējais finansējums bija gandrīz divi miljoni eiro un šā gada septembrī tika piešķirti papildus 11 131 eiro, kas ir saistīti ar būvdarbu apjomu izmaiņām, konkrēti papildus darbiem salizturīgās kārtas būvniecībai virs demontētās autostāvvietas. Finansējums ir piešķirts no Rīgas pašvaldības budžeta programmas "Investīciju programmas realizācija".
Darbus plānots pabeigt 2026. gada maijā.