Salaspilī uzvirmo konflikts par skolēnu transportu: vecāki vaicā, vai izglītība vairs nav bezmaksas
Salaspilī izraisījies konflikts starp skolēnu vecākiem un pašvaldību, turklāt situācijā iesaistījies arī Tiesībsarga birojs. Vecāki norāda, ka šogad pieaudzis līdzmaksājums par skolēnu sabiedrisko transportu, kas nu vairs neesot simbolisks, un neformāli vaicā – vai pašvaldībā nav atcelta bezmaksas izglītība. Pašvaldība gan savas iepriekšējās pozīcijas nav mainījusi, vēsta 360TV Ziņas.
Daļa vecāku uzsver, ka tagad par mācību gada braukšanas karti jāmaksā 18 eiro vienā maksājumā, un tas atsevišķām ģimenēm esot būtisks slogs. Salaspilieši arī norāda uz drošības problēmām – bērniem nereti jāiet gar intensīvas satiksmes ceļa malu, jo daļā teritorijas skolas transports vairs nekursē. Ir iedzīvotāji, kuri uzsver, ka ne visām ģimenēm ir iespējams bērnus nogādāt skolā ar privāto auto vai uzņemties visu loģistiku pēc pulciņiem.
Tiesībsarga birojā skaidro, ka pašvaldības pamatojums līdzmaksājumam - disciplinēt kartes lietošanu - neesot pārliecinošs. Birojā secināts, ka, ja maksa tiešām ir simboliska, pašvaldībai būtu loģiski to atcelt, lai nāktu pretī ģimenēm. Vienlaikus Tiesībsargs norāda uz nevienlīdzīgu situāciju: skolēniem, kas deklarēti ārpus pilsētas, pārvadājumi tiek nodrošināti bez maksas, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi. Pašvaldībai ieteikts sistēmu pārskatīt līdz 27. novembrim.
Komentāru no Salaspils domes iegūt neizdevās - pašvaldība atbildēja tikai rakstiski, norādot, ka tās rīcība balstīta likumā. Domes ieskatā braukšanas maksas atvieglojumu noteikšana ir brīvprātīga iniciatīva, kuras finansēšanas apmēru pašvaldība var noteikt pati, un likumdevējs šādu autonomiju paredzējis.
Situāciju izvērtējusi arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kas pašvaldības noteikumus atzinusi par atbilstošiem. Ministrija norāda, ka līdzmaksājums nevarot tikt uzskatīts par draudu izglītības pieejamībai. Pašvaldība iepriekš veikusi transporta sistēmas izpēti un sadarbībā ar Autotransporta direkciju pārskatījusi maršrutus, lai pagastu bērniem atvieglotu nokļūšanu Salaspils centrā.