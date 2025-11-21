Vīrietis Teikā dedzināja sērkociņu mājiņas, līdz nodega arī soliņš
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par soliņa aizdedzināšanu Rīgā, Teikas mikrorajonā, informēja VP.
18. novembrī likumsargi saņēma informāciju par tīšu soliņa aizdedzināšanu pie kādas daudzdzīvokļu mājas Teikas mikrorajonā. Par notikušo tika sākts kriminālprocess un veikta mājas iedzīvotāju aptauja, kuras laikā noskaidrots, ka iespējamais soliņa dedzinātājs ir pamanīts guļam kāpņutelpā.
Divas dienas vēlāk likumsargi ieradās notikuma vietā, kur tika sastapts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš paskaidroja, ka soliņu nav vēlējies nodedzināt un ļoti nožēlo izdarīto.
Vīrietis norādīja, ka viņam ir visai neparasts hobijs - būvēt dažādas ēkas no sērkociņiem. Šajā gadījumā viņš papildus jau uzceltajām mājiņām vēlējies būvēt arī sērkociņu baznīcu, tomēr iecerētā celtne nav sanākusi, un, iespējams, emociju vadīts, viņš aizdedzināja visas uzbūvētās mājiņas. Vīrietis gan ar savu hobiju nodarbojies uz pie mājas esošā soliņa, kas nodega kopā ar visām sērkociņu celtnēm.
Vīrietis aizturēts, un viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viņš iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida pārkāpumiem.
Kriminālprocess sākts pēc par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem.