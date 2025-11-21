112
Šodien 16:18
Aizdomās par smaga nozieguma pastrādāšanu likumsargi meklē šo vīrieti. FOTO, VIDEO
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas aizdomās par smagu noziegumu, kas tika izdarīts šā gada 14. novembrī Rīgā, Prūšu ielā, meklē attēlos un video redzamo vīrieti.
Aizdomās turētā persona (foto: Valsts policija)
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes un atrašanas vietas noskaidrošanu! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086825, 25737717 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: karina.ivanica@riga.vp.gov.lv
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.