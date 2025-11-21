Zināms, kad sāks darboties Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš
28. novembrī Doma laukumā vārtus vērs Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš un tas darbosies līdz pat 2026. gada 4. janvārim.
Īstu Ziemassvētku pasaku Vecrīgas sirdī tirdziņš uzburs jau 25. reizi, aicinot ikvienu ļauties svētku sajūtai un izbaudīt plašu kultūras programmu. Doma laukumā varēs apskatīt un iegādāties Latvijas mājražotāju un amatnieku darinājumus, kā arī baudīt dažādus ēdienus un dzērienus no vairāk nekā 80 tirgotājiem.
Doma laukumā eglīte spoži mirdzēs jau kopš tirdziņa atvēršanas brīža 28. novembrī, savukārt 30. novembrī plkst. 17.00 notiks Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana un Dailes teātra 10. studijas koncerts.
Amatnieku un mājražotāju tirdzniecības vietās varēs iegādāties pinumus, koka izstrādājumus un rotaļlietas, adījumus, dzintara un sudraba rotas, spēles, rotājumus, ādas izstrādājumus, sveces, aitādas izstrādājumus, kā arī dažādus ēdienus un dzērienus – medu, piparkūkas, kaņepju, gaļas produktus, ievārījumus, mērces, sīrupus, karstos un aukstos dzērienus.
Tirdziņā ik gadu īpaši padomāts par izklaidēm bērniem – nedēļas nogalēs un svētku dienās būs iespēja satikties ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem, vizināties karuselī, doties izjādēs ar ponijiem, apskatīt aitiņas, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās.
Nedēļas nogalēs iecerēta bagātīga kultūras programma – no folkloras un dančiem līdz deju vakariem dīdžeju pavadībā.
Piektdienu vakaros uzstāsies DJ Aspirīns, DJ All-Viss, DJ Dubra, DJ Edgar Storm, DJ Kārlis Zariņš, DJ Ķilkuts, DJ Jāns, DJ Mārtiņš Zieds, DJ Plastix, kuri uzmundrinās apmeklētājus ar jautru noskaņu un dejām. Sestdienās un svētdienās uzstāsies dažādi mūzikas kolektīvi, kori, bērnu vokālie ansambļi, folkloras kopas, Rīgas Danču klubs, Katrīna Dimanta, duets Erdmane Kronbergs, MADA, Elizabete Gaile, grupa “Dzilna”, Bad Habits, Mikus Frišfelds, Annija Putniņa un citi. Kultūras programmu iespējams skatīt tirdziņa mājaslapā.
Tirdziņa saimnieks Andris Kreislers atklāj: “Tirdziņš ir vieta, kur katrs smaids sasilda vairāk par krūzi karstvīna, un katra piparkūka čukst stāstu par Ziemassvētku brīnumu. Ja notici, svētku pasaka sākas tieši šeit – Vecrīgas sirdī, kur sveču liesmiņas mirgo līdz ar cilvēku acīm, un ziema kļūst par siltāko gadalaiku. Kopā ar domubiedriem tirdziņa komandai ir izdevies Rīgu iekļaut Eiropas apritē, tajā pašā laikā saglabājot Rīgas Ziemassvētku tirdziņa īpašo gaisotni, atbalstot Latvijas amatniekus un meistarus. Esmu patiesi pagodināts par iespēju jau 25 gadus ienest Ziemassvētku sajūtu mūsu skaistajā Doma laukumā.”
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa darba laiks:
- Pirmdiena – ceturtdiena plkst.11.00 - 21.00
- Piektdiena plkst.10.00 – 22.00 (karstie dzērieni līdz plkst.23.00)
- Sestdiena plkst.10.00 – 22.00 (karstie dzērieni līdz plkst.23.00)
- Svētdiena plkst.10.00 – 21.00
Par Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu:
2000. gadā Vecrīgas sirdī norisinājās pirmais Ziemassvētku tirdziņš, kas drīz vien kļuva par iemīļotu svētku tradīciju gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem no tālām zemēm. Gadu gaitā tirdziņš pārtapis par Svētku sajūtu vēstnesi, kas apvieno smaržīgus gardumus, amatnieku darinājumus un egles rotājumu mirdzumu lampiņu gaismā, piepildot sirdis ar Ziemassvētku brīnumu.