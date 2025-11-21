FOTO: Siguldā aizvadīts pirmais rucking piedzīvojuma posms

Siguldā aizvadīts pirmais rucking piedzīvojuma posms
18. novembrī, atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas gadadienu, Siguldas apvidū norisinājās pirmais “Spēka Spektrs” rucking seriāla posms Latvijā. Rucking ir pārvietošanās ar mugursomu, kurā ir papildu svars.
Pasākums pulcēja vairāk nekā 150 dalībnieku, tostarp vairākas Jaunsardzes vienības no dažādiem Latvijas novadiem. “Spēka Spektrs” rīkoto rucking pasākumu mērķis ir ne tikai veicināt fiziski aktīvu dzīvesveidu, bet arī stiprināt sabiedrības noturību ārkārtas situācijās, kurās smaga 72 stundu soma var būt obligāta prasība.
“Spēka Spektrs” rucking seriāls ir jauns tautas sporta virziens, kas apvieno fizisko aktivitāti ar izglītojošu programmu par gatavību dažādām ārkārtas situācijām. Līdzās sacensībām dalībniekiem tika piedāvātas praktiskas nodarbības par 72 stundu somas saturu, orientēšanos un pirmās palīdzības pamatiem, lai mājup dotos ne tikai sportiski gandarīti, bet arī zinošāki.
Dalībnieki varēja izvēlēties vienu no divām distancēm – “Dzelzs” (6 km) vai “Tērauds” (18 km) –, startējot Sporta klasē (ar somu svēršanu un noteiktu minimālo svaru) vai Tautas klasē (bez minimālā svara prasības). Oficiāls rezultāts tika fiksēts tiem, kuri maršrutu veica kontrollaikā, saglabājot vidējo tempu vismaz 4 km/h. Kontrollaikā finišēja un rezultātu ieguva 119 rucking posma dalībnieki.
Sporta klasē absolūti ātrākie dalībnieki šoreiz bija:
- 6 km “Dzelzs” distancē – Gabriela Vanaga (44:12);
- 18 km “Tērauds” distancē – Oskars Cimermanis (1:47:46).
Īpašā jaunsargu vienībai paredzētā balva – “Jaunsargu vairogs 2025” – par vienības labāko sniegumu “Dzelzs” distancē šogad devās pie Limbažu jaunsargiem, kuru instruktore ir Līga Spandega.
Pasākumu rīkoja sociālais uzņēmums “SIA Spēka Spektrs”. Organizatori jau gatavo 2026. gada seriāla kalendāru, plānojot rucking piedzīvojumus dažādos Latvijas novados, lai ruckingu padarītu par pieejamu tautas sportu ikvienam interesentam.