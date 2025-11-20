Notiesāts Kremļa propagandas portāla "Baltnews" bijušais redaktors Solopenko
Rīgas pilsētas tiesa bijušajam "Baltnews" redaktoram Andrejam Solopenko par Eiropas Savienības (ES) sankciju pārkāpšanu piesprieda sabiedrisko darbu uz 280 stundām, aģentūra LETA noskaidroja tiesā. Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
2020. gada janvārī Valsts drošības dienests pret vairākiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri veidoja saturu Krievijas propagandas aģentūras RS informācijas resursiem "Sputnik" un "Baltnews", sāka kriminālprocesu par starptautisko sankciju pārkāpšanu.
RS ģenerāldirektors ir diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais Dmitrijs Kiseļovs, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas par viņa pārvaldībā esošo informācijas resursu izmantošanu Krievijas agresīvās ārpolitikas realizēšanai, konkrēti - darbībām Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanas atbalstam.
Kriminālprocesa materiāli 2021. gada septembrī tika nosūtīti prokuratūrai, rosinot pret satura veidotājiem sākt kriminālvajāšanu. Kopumā tika apsūdzētas 14 personas, piemēram, bijušais "Baltnews" galvenais redaktors Andrejs Jakovļevs un prokrieviskais aktīvists Vladimirs Lindermans. Daļai personu spriedumi jau pasludināti un sodi noteikti.