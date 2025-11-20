Traģēdija Daugavā: glābēji Rīgā no ūdens izceļ mirušu vīrieti. Ierosināts kriminālprocess
foto: Aculiecinieka foto
Glābēji no Daugavas izcēluši mirušu vīrieti.
Traģēdija Daugavā: glābēji Rīgā no ūdens izceļ mirušu vīrieti. Ierosināts kriminālprocess

Šodien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji no Daugavas Rīgā, Krasta ielā, izcēluši mirušu vīrieti, portālu informēja kāds aculiecinieks.

Valsts policija patlaban strādā notikuma vietā, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Saistībā ar vīrieša nāvi uzsākts kriminālprocess, un tiks nozīmētas ekspertīzes nāves iemesla noteikšanai.

