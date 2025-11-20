Siguldas Jaunajā pilī sumināti novada lepnumi un Latvijas vērtību nesēji
18. novembrī, Latvijas valsts 107. dzimšanas dienā, Siguldas Jaunā pils skanēja sveicieniem, pateicībai un lepnumam. Šeit norisinājās Siguldas novada augstāko titulu “Goda novadnieks” un “Gada novadnieks” pasniegšana.
Godināti cilvēki, kuru darbs, iniciatīva un nesavtība ik dienas stiprina ne vien novadu, bet arī Latvijas valsts pamatus. Apbalvojumus pasniedza Siguldas novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele, priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis un izpilddirektore Līga Bukovska, kuri savās uzrunās uzsvēra katra cilvēka atbildību pret savu novadu un valsti, informē Siguldas novada pašvaldības domē.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele sacīja: “Mana Latvija sākas ar cilvēkiem man līdzās – ar darbiem, kas top no sirds. Šovakar mēs godinām tos, kuri ar savu rīcību, stāju un atbildību palīdz mūsu novadam augt un plaukt. Jūsu devums ir mūsu kopīgās Latvijas pamats. Jūsu paveiktie darbi un spēja iedvesmot dara Siguldas novadu aizrautīgu,” uzsvērta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis, aicinot: “Lai katram sirdī ir moto: “Mana Latvija, mana atbildība” un mūsu nāciju kopā vada apziņa: “Mūsu Latvija, mūsu atbildība”.
Izpilddirektore Līga Bukovska savā uzrunā pateicās par cilvēku nesavtību: “Latvija ir mūsu visu kopdarbs – mazos un lielos darbos, ikdienas rūpēs, iniciatīvā un sirdsdegsmes pilnos brīžos. Katrs no šovakar apbalvotajiem ir šī kopdarba daļa, kas mūsu novadu dara stiprāku un siltāku.”
Šogad augstāko novada apbalvojumu “Siguldas novada Goda novadnieks” saņēma četri izcili novadnieki:
Dace Vanaga-Mikane – par desmitgadēm ilgu darbu pacientu aprūpē un nozīmīgu ieguldījumu Krimuldas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, veidojot to par nozīmīgu rehabilitācijas, kultūras un tūrisma centru.
Viktorija Kalniņa – par mūža ieguldījumu Mālpils pagasta vēstures apzināšanā un kopienas atmiņas veidošanā, kā arī simtiem ģimeņu nozīmīgo dzīves brīžu godīgu un sirsnīgu vadīšanu Dzimtsarakstu nodaļā vairāk nekā 30 gadu garumā.
Inita Straupe un Vitauts Straupe – par ieguldījumu latviskā dizaina un kultūras mantojuma popularizēšanā pasaulē ar zīmolu “Baltu rotas”, kā arī par ilggadēju atbalstu sabiedriskām iniciatīvām un Ukrainai.
Apbalvojumu “Siguldas novada Gada novadnieks 2025” saņēma:
Anete Dace Zutere – par ievērojamu ieguldījumu Sidgundas kultūras dzīves stiprināšanā un bibliotēkas pārvēršanu par dzīvīgu, iedvesmojošu kopienas centru.
Sandis Zvidriņš – par atbalstu Lēdurgas sabiedriskajai, kultūras un jauniešu dzīvei, nodrošinot darba vietas un sniedzot finansiālu atbalstu nozīmīgām iniciatīvām un projektam.
Anatolijs Akulovs – par ilggadēju, sirsnīgu un atbildīgu darbu, rūpējoties par bērnu drošu nokļūšanu skolā un mājās, kļūstot par uzticamu kopienas atbalsta cilvēku.
Kalvis Grīnbergs – par aktīvu iesaisti Mores pagasta dzīvē, vietējā veikala atjaunošanu un nepārtrauktu atbalstu skolai, bērniem un jauniešiem.
Ivars Ošenieks – par ieguldījumu Mālpils centra ainavas sakopšanā, radot gaumīgu un kvalitatīvu ārtelpu un piešķirot centram jaunu raksturu.
Andris Kurtiņš – par nesavtīgu darbu Krimuldas Sporta centrā, baseina uzturēšanā un palīdzību kopienai, vienmēr rodot risinājumus un sniedzot atbalstu plašāk, nekā to prasa amata pienākumi.
Daina Sila – par gandrīz 40 gadu ilgu profesionālu, cilvēcīgu un atbildīgu darbu, kas iedvesmo un rada drošības sajūtu apkārtējiem.
Mikus Staģis – par dokumentālās filmas “Laimes Dārzā” radīšanu, iemūžinot deju kolektīva “Vizbulīte” stāstu un stiprinot novada kultūras identitāti.
Svinīgo pasākumu vadīja aktieris Uldis Siliņš, bet vakara muzikālo noskaņu radīja aktieris, režisors un zemessargs Intars Rešetins-Pētersons. Apbalvotajiem tika pasniegtas arī īpaši sagatavotas novada uzņēmēju – sociālā uzņēmuma “Visi var” un SIA “Rāmkalni Nordeco” – dāvanas.
“Gada novadnieku” var izvirzīt ikviens iedzīvotājs, tāpēc šis apbalvojums patiesi atspoguļo sabiedrības novērtējumu. Kandidātus izvērtē Apbalvojumu komisija, un laureātus apstiprina pašvaldības dome. Tikmēr tituls “Goda novadnieks” tiek piešķirts reizi mūžā – par īpašiem un izciliem nopelniem Siguldas novada labā.
Apalvošanas ceremonijā izskanēja pateicība visiem apbalvotajiem par viņu sirdsdegsmi, darbu un ieguldījumu Latvijas un Siguldas novada stiprināšanā.