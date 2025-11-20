Eiropas Komisija aizrāda Latvijai par vietu trūkumu bērnudārzos
Latvijā formālajā aprūpē ir tikai teju ceturtdaļa bērnu, kas jaunāki par trīs gadiem, taču bieži bērnudārzos viņiem vietu nepietiek, norādīts jaunākajā Eiropas Komisijas ziņojumā "Izglītības un mācību pārskats 2025".
2023. gadā Latvijā agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē iesaistīti 95,6% bērnu. Tas pārsniedz Eiropas Savienības (ES) vidējo rādītāju 94,6% un tuvojas ES noteiktajam mērķim - 96% līdz 2030. gadam.
Taču situācija atšķiras bērnu grupā, kas jaunāki par trim gadiem - formālajā aprūpē ir tikai 24,9% bērnu, kas ir mazāk nekā ES vidējais rādītājs 39,3% un zem mērķrādītāja 41% līdz 2030. gadam.
Lai gan Latvijas Izglītības likums paredz, ka visiem bērniem no 18 mēnešu vecuma ir likumīgas tiesības uz vietu pirmsskolas iestādē, praksē valsts un pašvaldību bērnudārzos vietu bieži nepietiek, norādīts ziņojumā. Īpaši grūti tās nodrošināt ģimenēm ar zemākiem ienākumiem, kuras nevar atļauties privātās pirmsskolas.
Valdības ilgtermiņa mērķis ir panākt vispārēju piekļuvi pirmsskolas izglītībai un aprūpei jau no pusotra gada vecuma, lai palīdzētu strādājošajiem vecākiem un veicinātu ģimeņu atgriešanos Latvijā. Tomēr ziņojuma autori uzsver, ka līdztekus pieejamībai jāuzlabo arī pirmsskolas izglītības kvalitāte - jāpaaugstina pedagogu atalgojums, jāpaplašina profesionālās izaugsmes iespējas un jāstiprina resursu nodrošinājums reģionos.
Eiropas Komisijas "Izglītības un mācību pārskats" sniedz padziļinātu analīzi un datus par izglītības sistēmu sniegumu, taču papildus informē arī par valstu progresu ceļā uz Eiropas valstu kopīgi noteikto Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanu.