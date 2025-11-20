Saskaņā ar pažieru pārvadātāja “Vivi” sniegto informāciju, vīrietis gaidījis vilcienu, bet tad strauji izmetās tam priekšā.
Šodien 08:44
Zasulaukā vilciena priekšā izmeties jauns vīrietis
Trešdienas, 19. novembra, pusdienlaikā pie Zasulauka stacijas notikusi traģēdija - zem vilciena sliedēm paskrējis 32 gadus vecs vīrietis.
Saskaņā ar pažieru pārvadātāja “Vivi” sniegto informāciju, vīrietis gaidījis vilcienu, bet tad strauji izmetās tam priekšā. Vilciena vadītājs veica avārijas bremzēšanu un izmantoja signālu, taču diemžēl sadursmi vairs nebija iespējams novērst. Uz notikuma vietu tika izsaukti operatīvie dienesti, tomēr vīrieti glābt nebija iespējams, norāda "Degpunktā".
Vietā, kur dzīvību zaudēja vīrietis, oficiāla gājēju pāreja nav izvietota, tomēr cilvēki šeit šķērso sliedes sistemātiski. Konkrētais vilciens, kas iekļuva sadursmē, kustību atsāka pēc 30 minūtēm, bet vairāku stundu ilgi kavējumi bija novērojami arī citos reisos.
Kur atrast psiholoģisko atbalstu un palīdzību:
- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība. Zvani uz bezmaksas uzticības tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā Raksti uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv Raksti čatā darbadienās no 12:00–20:00. Čata logs atrodas VBTAI mājas lapā labajā apakšējā stūrī.
- Centrs "Dardedze" Atbalsts vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm. Zvani uz bezmaksas tālruni +371 67600685 vai 29556680 darba dienās no 9:00–17:00
- Centrs "Marta" Profesionāli sociālie, juridiskie, psiholoģiskie pakalpojumi vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušiem pieaugušajiem. Palīdzība sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās. Zvani uz bezmaksas tālruni 67378539 darba dienās no 10:00–18:00
- Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" Profesionāla palīdzība, atbalsts un informācija krīzes situācijā. Zvani uz bezmaksas diennakts krīzes tālruni 67222922 vai 27722292
- Cietusajiem.lv Palīdzība noziegumos cietušajiem, daudzpusīga praktiska informācija par iespējām rast atbalstu dažādās krīzes situācijās un nodrošināt aktuālās vajadzības. Zvani uz bezmaksas atbalsta tālruni 116006 katru dienu no 12:00–22:00