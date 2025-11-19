Valainis: šī valdība spēj arī sarežģītos apstākļos konstruktīvi vienoties par darāmajiem darbiem
Šī valdība spēj arī sarežģītos apstākļos konstruktīvi vienoties par darāmajiem darbiem, šodien pēc valdības sēdes, kurā lēma par atsevišķām izmaiņām 2026. gada budžetā, žurnālistiem norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
"Es domāju, ka budžets ir dokuments, kas nav kā atskaite par mūsu pagātni. Tas ir dokuments, kurā mēs iezīmējam visas sabiedrības nākotni un valdības veicamos darbus uz priekšu," teica Valainis.
Viņaprāt, ja valdība spējusi vienoties par to, kas tiks darīts nākamajā un aiznākamajā gadā, tas ir galvenais apliecinājums tam, vai valdība spēj vai nespēj kopīgi strādāt. "Un šie kompromisi ļoti spilgti iezīmē to, ka mēs esam spējuši vienoties par galvenajiem uzdevumiem, kas būs jāveic gan valdībai, gan plašāk, un ko mēs realizēsim nākamajā gadā," pauda ministrs.
Valainis uzskata, ka tas pierādot, ka valdība spēj arī sarežģītos apstākļos konstruktīvi vienoties par darāmajiem darbiem.
Jau vēstīts, ka valdība otrdien atbalstīja papildu resursu piešķiršanu 22,3 miljonu eiro apmērā 2026. gada valsts budžeta otrajam lasījumam Saeimā.
Līdzekļi papildu resursiem tiek rasti, samazinot valsts parāda vadības izdevumus desmit miljonu eiro apmērā, kā arī papildu līdzekļi valsts budžetā tika rasti no AS "Latvijas valsts meži", pārskatot dividendēs plānotos ieņēmumus 12,3 miljonu eiro apmērā, valdības sēdē informēja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 16,1 miljarda eiro apmērā, savukārt izdevumi - 17,9 miljardi eiro. Šā gada ekonomikas izaugsme tiek prognozēta 1,1% apmērā, savukārt nākamā gada budžetā izaugsme plānota 2,1% apmērā, bet turpmākajos gados - līdz 2,2%.