Rīgas mērs uzdod svētku laikā plānot efektīvāku sabiedriskā transporta satiksmi
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzdevis nodrošināt, lai nākotnē sabiedriskā transporta satiksme svētku laikā tiktu plānota efektīvāk un iedzīvotāji par to saņemtu savlaicīgu informāciju, informēja Kleinberga padomniece Letīcija Līva Lukjanska.
Arī aizvadītajos svētkos 18. novembrī "Rīgas satiksme" bija paredzējusi pēc plkst. 17 palielināt sabiedriskā transporta reisu skaitu, nodrošinot 143 papildreisus autobusiem, 114 papildreisus tramvajiem un 127 papildreisus trolejbusiem.
Tomēr arī šos reisus ietekmēja satiksmes ierobežojumi, kas tika ieviesti vakara pasākumu dēļ. Vislielākā ietekme bija Lāpu gājiena laikā, kad sabiedriskais transports tika novirzīts uz Elizabetes ielu un kopējie sastrēgumi būtiski palēnināja kustību.
Papildus tam Vanšu tilts bija slēgts aptuveni 55 minūtes, bet tramvaju kustība Aspazijas bulvārī tika apturēta uz 56 minūtēm.
Kā ziņots, otrdienas vakarā daļai iedzīvotāju nokļūšana uz svētku pasākumiem Rīgas centrā izvērsusies izaicinoša, novēroja aģentūra LETA.
Dažviet bija pārpildīts sabiedriskais transports.
Galvaspilsētas centrā bija izveidojušies ievērojami sastrēgumi, daļai iedzīvotāju pārvietojoties arī ar privāto transportu. Brīvas autostāvvietas bija manāmas reti.
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā Rīgā sabiedriskais transports bija bez maksas. Svētku pasākumu laikā ieviesti arī satiksmes ierobežojumi. Tāpat bez maksas varēja izmantot arī "Rīgas satiksmes" apsaimniekotās autostāvvietas ielu malās.
Uzņēmumā "Rīgas satiksme" jau iepriekš brīdināja, ka svētku dienā pilsētas centrā gaidāma intensīvāka cilvēku plūsma, tādēļ vairākos maršrutos kursēs lielākas ietilpības transportlīdzekļi. Papildu reisi atsevišķos maršrutos plānoti no plkst. 17 līdz 24.