Zemkopības ministrs Krauze iesmej par MI atbildi saistībā ar “Progresīvo” vēstuli
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) sociālajā tīklā “Facebook” ironiski komentējis mākslīgā intelekta atbildi uz “Progresīvo” Saeimas frakcijas vēstuli ministrijai. Profesionālā maksas versija MI ar pārliecību identificējusi vēstules autoru kā kādu kokrūpniecības miljonāru, ko ministrs nosaucis par izklaidējošu.
Kontekstā jāatzīmē, ka Krauze jau iepriekš ir vērsies Ģenerālprokuratūrā saistībā ar atbalstu kokrūpniekiem. Zemkopības ministrija lūgusi prokuratūrai izvērtēt iespējamas amatpersonu prettiesiskas darbības un valdības lēmumu tiesiskumu par koksnes cenu korekcijām AS “Latvijas valsts meži” (LVM). Ministrs uzsvēris, ka valsts interesēm jābūt augstāk par visu, jo tautsaimniecības stabilitāte ir nacionālās drošības jautājums.
Savukārt “Progresīvie” atkārtoti pieprasījuši ministrijai skaidrojumus un norādījuši, ka pēc informācijas saņemšanas izvērtēs iespējamās darbības Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Ģenerālprokuratūrā. LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš oktobrī atkāpies no amata, visticamāk, politiska spiediena dēļ saistībā ar valdības lēmumiem kokrūpnieku atbalsta jomā.