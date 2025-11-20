Uz agresorvalsti aizbēgušajam Mamikinam 18. novembris ir īpaša diena: "Krievija mani izglāba!"
Kremļa propagandistu maizē pārgājušais kādreizējais Latvijas žurnālists Andrejs Mamikins saviem lasītājiem atklājis, ka 18. novembris viņam ir ļoti īpašs datums. Nē, runa nav par Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, bet par dienu, kad viņš sajutās izglābies, pārceļoties uz Krieviju. Savai kādreizējai dzimtenei Latvijai viņš vēl, kaut šie “svētki” mums būtu pēdējie.
Savā “Facebook” kontā Mamikins aprakstīja dienu, kad pameta “rusofobijas smacīgās gaisotnes” pārņemto Latviju, lai Krievijā apciemotu sen neredzētos draugus. Braucot uz Krieviju caur Igauniju, Mamikins uz robežas tika trīs stundas aizturēts, bet pēc tam viņam “bezformīga igauniete ar uzplečiem” pavēstīja Igaunijas ārlietu ministres Evas-Marijas Līmetsas lēmumu par viņa pasludināšanu par nevēlamu personu un 5 gadu iebraukšanas aizliegumu. Šāds lēmums bijis ļoti pārsteidzošs, jo “es taču tobrīd nevienu vārdu nebiju teicis par SMO [“speciālo militāro operāciju”, kā Krievijā joprojām dēvē gandrīz četrus gadus ilgstošo asiņaino invāziju Ukrainā — red.].
“Bet vēl pusgadu pēc manas aizbraukšanas no Rīgas 2022. gada 18. novembrī, valsts, kuras labā es godīgi biju strādājis gandrīz pusgadsimtu savas dzīves, kurā ar sievu biju radījis topošos pilsoņus -nodokļu maksātājus, pret mani ierosinās krimināllietu, izsludinās mani Interpola meklēšanā, pieņems tiesas lēmumu par manu tūlītēju arestu. Par Krievijas atbalstīšanu — cietumā!”
“Tāpēc jau trīs gadus 18. novembris ir manas izglābšanas diena,” paziņo Mamikins. “Un mani izglāba Krievija! To es atcerēšos līdz mūža galam.”
Pēc tam Mamikins plaši aprakstīja, cik ļoti mūsdienu Latvija neatbilst valsts dibinātāju iecerēm: nebija nekādu nepilsoņu, nepastāvēja jēdziens “valsts valoda” un pat no Saeimas tribīnes varēja neuzstāties latviešu valodā, valsts garantēja apmaksātu izglītību astoņās valodās, iznāca daudz avīžu un radio programmu dažādās valodās, kamēr mūsdienu Latvijā no 2026. gada 1. janvāra tikšot slēgti pēdējie krievvalodīgie valsts mediji.
“Kāda gan saistība ar 1918. gada 18. novembri ir mūsdienu neonacistiskajam saietam ar atklāti hitleriskiem lāpu gājieniem, saukļiem “Latvija latviešiem”, lepnumam par “Waffen-SS” latviešu leģionāriem, aplausiem par gāztajiem pieminekļiem un bezprecedenta naida vilnim pret tiem, kuri latviešiem deva rakstību, kultūru, latviešu teātri, latviešu skolu — pret krieviem?” vaicā Mamikins, vēlot, lai šodienas “svētki” Latvijā būtu pēdējie.
Jāpiebilst, ka pirms dažām dienām viņš gandarīts publicēja atziņu, ka “aizvien vairāk pārliecinos, ka tikai Krievija ir valsts ar īstu, patiesu, neuzzīmētu vārda brīvību (jā, vēl arī Baltkrievija! Piedodiet, baltkrievu brāļi). Bet pārējās valstis, jo īpaši tās, kas sevi pieskaita zelta miljardam, pilnīgi noteikti ir koncentrācijas nometne!”
Mamikins uz agresorvalsti Krieviju aizbēga 2022. gadā, kad tā sāka asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera izraisītā Otrā pasaules kara, un kļuva par krievu propagandistu gaidītu viesi, gan attaisnojot Krievijas agresiju, gan veltot “siltus” vārdus savai bijušajai dzimtenei. Piemēram, Mamikins Krievijas publikai “Kremļa Gebelsa” Vladimira Solovjova šovā stāstījis, ka Latvijas un Igaunijas bankas mēdz kredītu parādniekiem piedāvāt “parakstīt līgumu” ar Aizsardzības ministriju, lai pēc tam viņus pakāpeniski savaņģotu karošanai Ukrainā.
2023. gada 29. septembrī Latvijas Valsts drošības dienests uzsāka kriminālprocesu pret Mamikinu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu. 2024. gada jūnija beigās Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļa pret Mamikinu izdeva Eiropas apcietinājuma lēmumu. 2025. gada februārī Mamikins uzstājās prokremliskajā konferencē “Krievu etnocīds Baltijas valstīs” ar apgalvojumu, ka “valstīm ar pašreizējiem nosaukumiem Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika nevajadzētu eksistēt”, savukārt Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” sastāvā ietilpstošajam “Baltnews” šovasar stāstīja, ka Baltijas valstīs viņš redz, ka “liela sabiedrības daļa, kas pašlaik staigā ar Ukrainas karogiem un priecīgi izkliedz lozungus “Slaktēsim krievus!” un taisa visas šīs nejaucības, gluži kā 1940. gadā skries ar sarkanām neļķēm sagaidīt krievu tankus”.
"После победы России в СВО прибалты "переобуются в полете", заявил Baltnews экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
Ceļojot no viena propagandas raidījuma citā, Mamikins pauž pārliecību, ka agri vai vēlu Latvija atkal piederēs Krievijai, tā kā Rīga ir Krievija, un Tallina ir Krievija un pat savā ziņā arī Varšava ir Krievija. Un krievu okupanti Ukrainā karojot arī par Rīgu, bet Krievijas diktators Vladimirs Putins ir tik saudzīgi izturoties pret Baltijas valstīm, jo tās ir īstenās "krievu teritorijas".
Мамыкин: "Рига - это Россия". Сегодня Петкевич и Ушаков так не говорят. Потому что боятся?
Следует помнить, что в Европарламент Андрей Мамыкин прошёл от партии "Согласие", от которой сегодня идут Нил Ушаков и Ольга Петкевич.
Kā liecina “Wikipedia” pieejamā informācija, Ļeņingradā dzimušais Mamikins 2014. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no partijas “Saskaņa” saraksta. Viņš ieguva vienu no astoņiem Latvijai atvēlētajiem mandātiem Eiropas Parlamentā. 2018. gada aprīlī Mamikins paziņoja par izstāšanos no partijas “Saskaņa”. Kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības (LKS) saraksta, nebūdams tās biedrs, taču partija neguva pietiekošu vēlētāju atbalstu, lai būtu pārstāvēta parlamentā. Tāpat pārstāvēja LKS arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēts.