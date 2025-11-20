"Kopš kura laika mums ir nebinārs dzimums?" Anketa skolā raisa karstas diskusijas iedzīvotāju vidū
Saeimas deputāte Linda Liepiņa norāda, ka kādai 15 gadus vecai meitenei skolā pēc apmācībām, kas finansētas no Atveseļošanas fonda, esot pasniegta anketa, kurā pie sadaļas "dzimums" esot bijusi iespēja norādīt trīs variantus - sieviete, vīrietis un nebinārs.
"15 gadīga meitene skolā saņēmusi anketu, kur jānorāda dzimums. Kā dzimums līdz ar vīrieti un sievieti, norādīts arī nebinārs. Kopš kura laika mums tāds eksistē?" reotriski vaicā deputāte. Viņas ieraksts rezonējis ar daļu iedzīvotāju, kas norāda, ka "notiek bērnu programmēšana", "anketa pārkāpj Satversmē rakstīto" vai "ka šis esot tikai sākums un tālāk būs tikai trakāk".
Kā Jauns.lv skaidro Finanšu ministrija, "datu vākšana par dalībniekiem, kuri iesaistīti Atveseļošanas fonda [Eiropas Komisijas budžeta programma] finansētajos apmācību pasākumos, ir Eiropas Savienības regulas prasība". "Eiropas Komisija ir izdevusi vadlīnijas, kas veidotas, apkopojot iespējamos variantus visās dalībvalstīs, un tādēļ tajās paredzēta iespēja datus vākt arī trīs dzimumu dalījumā," norāda ministrija.
Proti, vadlīnijas ir izstrādātas, apkopojot praksi no dažādām Eiropas Savienības (ES) valstīm, tai skaitā valstīm, kurās ir oficiāli atzīts "trešais dzimums". Saskaņā ar ILGA-Europe “Rainbow Map” 2025. gada datiem, šādas valstis Eiropas Savienībā ir tikai divas - Vācija un Malta.
Finanšu ministrija norāda, ka Eiropas Komisija uzdevusi datus par dalībniekiem apkopot atbilstoši savai nacionālajai likumdošanai.
"Latvijas normatīvais regulējums paredz tikai divus dzimumus, un attiecīgi arī dati par Atveseļošanas fonda investīciju pasākumu dalībniekiem tiek vākti un uzkrāti Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informācijas sistēmās tikai dalījumā sieviete / vīrietis," uzsver Finanšu ministrija.
Jāpiebilst, ka Eiropas Savienībā nav vienotas juridiskas normas, kas noteiktu, cik dzimumu konkrētai valstij ir jāatzīst — katra dalībvalsts nosaka to savos nacionālajos likumos. Vairums ES valstu juridiski atzīst tikai divus dzimumus: sieviete un vīrietis.