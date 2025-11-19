Autobusa un kravas auto sadursme Cēsu novadā: uzņēmums skaidro autobusa bojājumus un pasažieru stāvokli
AS "Talsu autotransports", kas strādā ar zīmolu "Wanema", apzina Līgatnes pagastā otrdien, 18. novembrī, sadursmē uz Vidzemes šosejas (A2) ar kravas automašīnu cietušā pasažieru autobusa remonta izmaksas, norādīja uzņēmuma pārstāvji.
Uzņēmumā skaidroja, ka autobuss brauca maršrutā no Rīgas starptautiskās autoostas uz Balvu autoostu. Negadījuma brīdī autobusā atradās 14 pasažieri un autobusa vadītājs. Pēc uzņēmumā teiktā, viens no pasažieriem ir hospitalizēts, bet autobusa vadītājs ārstējas mājās.
Komentējot autobusa remonta izmaksas, uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka patlaban ir grūti spriest par remonta izmaksām, ņemot vērā apjomīgos transportlīdzekļa bojājumus.
Uzņēmumā arī skaidroja, ka negadījuma iemesls bija kravas automašīnas saslīdēšana, kā rezultātā tā frontāli sadūrās ar pretī braucošo autobusu.
Valsts policijā (VP) iepriekš informēja, ka otrdien, 18. novembrī, ap plkst. 12.20 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Līgatnes pagastā, kur uz Vidzemes šosejas bija notikusi kravas automašīnas un pasažieru autobusa sadursme. Negadījumā cieta trīs personas, no kurām divas no hospitalizācijas atteicās, bet viena tika nogādāta medicīnas iestādē.
Valsts svētkos, 18. novembrī, smaga sadursme notika Cēsu novadā, kad uz apsniguša autoceļa kravas automašīna sadūrās ar pasažieru autobusu.
Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Jau ziņots, ka "Talsu autotransports" pagājušajā gadā strādāja ar 9,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 31,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,5% - līdz 966 764 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 218 809 eiro. "Talsu autotransporta" patiesais labuma guvējs ir Jānis Ernests Neimanis.