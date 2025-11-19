Rēzeknē pie BMW stūres pieķerta sieviete ļoti smagā reibumā - mēģinājums "atpirkties" ar vērienīgu kukuli beidzas slikti
14. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, Rēzeknē fiksēja kādu automašīnu BMW. Apturot automašīnas vadītāju, likumsargi konstatēja, ka sieviete vada spēkratu būdama 2,11 promiļu reibumā.
Autovadītāja apzināti piedāvāja likumsargiem kukuli 400 eiro apmērā, lai amatpersonas, izmantojot savu dienesta stāvokli, nereģistrētu konstatēto pārkāpumu. Sieviete tika aizturēta un Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi.
2025. gada 14. novembrī ap pulksten 22.12, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, pamanīja automašīnu BMW. Apturot automašīnu, likumsargi konstatēja, ka pie transportlīdzekļa stūres ir sēdusies 1980. gadā dzimusi sieviete, kuras uzvedība liecināja, ka viņa, iespējams, ir alkohola reibumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, sievietei tika fiksētas 2,11 promiles. Tāpat amatpersonas konstatēja, ka persona ir sēdusies pie automašīnas stūres bez noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Saistībā ar šo Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess.
Automašīnas BMW vadītāja, lai izvairītos no atbildības, apzināti piedāvāja amatpersonām 200 eiro lielu kukuli. Neskatoties uz vairākkārtējiem likumsargu aizrādījumiem, sieviete turpināja piedāvāt jau 400 eiro lielu kukuli. Likumsargi sievieti aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Par izdarītajiem pārkāpumiem Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi – viens pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Otrs pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, proti, par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka kukuļdošana ir krimināli sodāma rīcība, un aicina transportlīdzekļu vadītājus pat neapsvērt šādas darbības. Tāpat aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.