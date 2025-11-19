Sākas ikgadējā Ziemassvētku vecīša vēstuļu akcija “Citāda dāvana”
Šodien sākas jau desmitā ikgadējā labdarības akcija “Citāda dāvana”, kuras laikā ikviens var pasūtīt saviem bērniem vai citiem tuviem cilvēkiem sirsnīgu un personisku vēstuli no Ziemassvētku vecīša apmaiņā pret ziedojumu “Centrs Dardedze” darbam bērnu aizsardzībā no vardarbības.
Ziemassvētku akcijas laikā “Centrs Dardedze” ik gadu nosūta aptuveni 500 vēstules. Visbiežāk cilvēki izvēlas pasūtīt vēstules bērniem, taču liela daļa sūta vēstules arī pieaugušajiem – tuviniekiem, draugiem vai kolēģiem. Šogad pirmo gadu vēstuli iespējams adresēt arī visai ģimenei, kuru sūtītājs vēlas pārsteigt.
“Mūsdienās pārsteigt cilvēkus nav viegli, bet, kad Ziemassvētku vecītis tev pa pastu atsūta vēstuli un vēl zina teikt, ko labu šogad esi paveicis, tas patiešām spēj saviļņot – gan bērnus, gan pieaugušos. Tā ir iespēja uzdāvināt mazu brīnumu un sajūtu, ka tu esi kādam svarīgs. Savukārt mums tā ir iespēja jau desmito gadu pirms svētkiem iejusties rūķu lomā un, gatavojot daudzās vēstules, patiešām sajust Ziemassvētku garu,” organizācijas “Centrs Dardedze” valdes locekle Anda Avena.
Ziemassvētku vecīša vēstuli iespējams pasūtīt “Centrs Dardedze” mājaslapā līdz 15. decembrim. Sūtītājs izvēlas vēstules noformējumu, aizpilda informāciju par saņēmēja labajām īpašībām un sasniegumiem un izvēlas ziedojuma apmēru organizācijas “Centrs Dardedze” darbam. Minimālais ziedojums – pieci eiro.
Šogad sirsnīgo vēstuļu noformējumu veidoja bērnu grāmatu ilustratore Linda Lošina, informatīvi atbalsta “Radio SWH” komanda, “D Screens”, “Visual Media”, iepirkšanās un izklaides centri “AKROPOLE Rīga” un “AKROPOLE Alfa”, savukārt ar materiāliem palīdz “Baltijas papīrs”.
Centrs drošai bērnībai “Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kas jau 24 gadus izglīto bērnus, vecākus un speciālistus par drošību attiecībās, kā arī sniedz psiholoģisku atbalstu no vardarbības cietušiem bērniem, īpaši specializējoties bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Ikviens akcijas laikā veiktais ziedojums palīdzēs arī turpmāk nodrošināt organizācijas pakalpojumus, palīdzot ar padomu un psihologu konsultācijām.